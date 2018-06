Rode Duivels konden even naar huis maar blijven nu op afzondering tot woensdag

De Rode Duivels mochten onmiddellijk na de wedstrijd op eigen houtje ­terugkeren. Even geen trainingskamp maar tot zondagavond 17 uur in familiekring of bij vrienden doorbrengen. Dan was het weer verzamelen geblazen in Tubeke.

De mogelijke afvallers werden nog niet op de hoogte gebracht. Dat gebeurt in principe vanochtend, net voor bondscoach Roberto Martinez zijn 23 namen voor het WK in Rusland definitief bekendmaakt. Om 11 uur is dan het training. Het nemen van de officiële foto, normaal voorzien vandaag om 10.45 uur is uitgesteld naar dinsdag om 16.30 uur.

De spelers blijven in afzondering tot woensdag om 20.45 uur tegen Egypte wordt gespeeld.