Wouter Deboot (35) fietste 6.800 kilometer dwars door Amerika: “Knoop je een gesprek aan, dan heb je altijd prijs”

Nog één keer stevig op de trappers en hij mag zijn stalen ros op stal zetten: Wouter Deboot (35), de man die voor Iedereen Beroemd dwars door Amerika fietste. Na 6.800 kilometer in een land van wapenfreaks, rodeo­rijders, kerkgangers, dromers en plantrekkers, is het tijd voor de balans: “Elke Amerikaan vertelt zijn verhaal, take it or leave it.”

Dwars door Amerika fietsen is niet gevaarlijk. Fietspaden moeten ze in de meeste staten nog uitvinden, maar volgens Wouter Deboot – die bij de VRT werkt – viel het goed mee: “Zeker in het begin was het ...