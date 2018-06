Onze Chef voetbal is overtuigd: “Neem Kompany toch maar mee”

Hoelang maken we ons al zorgen om ­Vincent Kompany? Vier lange jaren sukkelt hij al van de ene blessure in de andere revalidatie. Sinds het WK 2014 in Brazilië, waar hij ook al het derde groepsduel tegen Zuid-Korea miste en maar op het nippertje klaar raakte voor de tweede ronde tegen de VS, is het een lijdensweg. Hij miste ook het EK. Van de 41 interlands die de Rode Duivels sinds het WK in Brazilië afwerkten, speelde hij er maar twaalf mee. Dat is nog geen 30 procent. De jongste tijd ging het beter. Net nu we ons bij een aftrap van een interland eens niet afvroegen of hij het einde zou halen, is hij weer geblesseerd.