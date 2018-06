Kompany gaat vandaag nog onder de scanner, maar toch wil bondscoach Martinez hem er absoluut bij

Zelfs al is er maar een kleine kans dat Vincent Kompany (32) in actie komt, dan nog neemt bondscoach Roberto Martinez hem mee naar het WK in Rusland. Nadat hij tegen Portugal uitviel met een liesblessure gaat de verdediger vandaag onder de scanner. Net vandaag (om 10 uur) maakt Martinez zijn 23 spelers voor het WK bekend. Hoe definitief die is valt af te wachten. De officiële ploegfoto werd alvast met een dag uitgesteld.

Na 55 minuten in het oefenduel België-Portugal stond Vincent Kompany plots aan de kant met een liesblessure. “Coach, ik heb iets gevoeld en daarom stop ik”, zei hij tegen Martinez en hij ging naar de kleedkamer en verliet, nog voor de wedstrijd was afgelopen, als de bliksem het stadion. Dat deed het ergste vermoeden, maar gisteren was er nog geen duidelijkheid. Het feit dat hij zich in Tubeke meldde, ruim voor het afspraakuur van 17 uur wijst erop dat hij zich gewoon ter beschikking houdt van de Rode Duivels. Pas vandaag ondergaat hij een scan om de ernst van de blessure vast te stellen. De officiële lijst van 23 spelers moet vandaag naar de FIFA. In geval van een ‘nieuwe blessure’ na die deadline kan de lijst nog gewijzigd worden. In principe is het resultaat van de scan vandaag al bekend, maar misschien pas na de deadline van 12 uur. In geval van een scheurtje in de lies is het dan een ‘nieuwe blessure’ en kan Kompany nog worden vervangen. Het nemen van de officiële ploegfoto is alvast van vandaag naar morgen verschoven.

Martinez ­rekent ten stelligste op zijn leider van de defensie. Tenzij Kompany zelf zegt dat het niet gaat of de scan vandaag uitwijst dat hij tijdens het WK niet in actie kan komen, zal de bondscoach de verdediger van Manchester City altijd meenemen naar het WK. Martinez heeft hem nodig. Dat bleek uit hoezeer de bondscoach er het hart van in was dat zijn defensieleider was uitgevallen.

“Dit is een heel harde klap”, sakkerde de bondscoach na België-Portugal. “Sinds Vinnie bij de groep kwam, speelde hij op een hoog niveau. Hij toonde zich op training een leider die, samen met de andere oudere spelers, de groep op sleeptouw nam. Als dit nu wordt neergehaald, zou dat heel pijnlijk zijn.”

Vermaelen beter

Het leek alsof de bondscoach maar net het woord “catastrofe” vermeed. Dat de Duivels dan hun ambities moeten bijstellen. “Neen, zo ver wil ik het niet drijven. We moeten dan speltactisch wel één en ander bijstellen en oplossingen vinden. Daarvoor zijn we hier. Die flexibiliteit wordt belangrijk. Gelukkig is Vermaelen al beter en evolueert zijn blessure goed. Hij doet al veel oefeningen met de groep.”

Thomas Vermaelen is aan de beterhand. Maar hij zit in hetzelfde blessuregevoelig schuitje. Twee topverdedigers, maar o zo broos.