CLUBNIEUWS. Club heeft eerstdaags versterking beet, Anderlecht heeft oogje op Montenegrijns talent

Terwijl de WK-koorts toeneemt, werken de clubs naarstig voort om hun kern voor volgend seizoen tijdig samen te stellen. Club Brugge heeft eerstdaags zijn versterking beet, Anderlecht heeft oogje op Montenegrijns talent en hoewel Stefan Mitrovic nog ­volop revalideert na een enkeloperatie, stijgt ondertussen weer de interesse voor de Servische verdediger van AA Gent.

Schrijvers eerstdaags van Club

Siebe Schrijvers (21) is bijna van Club Brugge. Blauw-zwart deed afgelopen weekend een nieuw bod bij KRC Genk en verwacht wordt dat er eerstdaags een akkoord bereikt zal worden. Mogelijk gebeurt dat vandaag al. Club betaalt naar verluidt om en bij de drie miljoen euro voor de polyvalente aanvaller, bonussen inbegrepen. Schrijvers zou een contract van vier seizoenen kunnen ondertekenen.

Als nieuwe doelman wordt in Oekraïne Mykyta Schevchenko (25), afgelopen jaar tweede keuze bij Shakhtar Donetsk, aan Club gekoppeld. Het ­Kroatische toptalent Karlo Letica is ook nog steeds een serieuze optie. Bij Genk hoopt men het dossier rond flankaanvaller Joseph Paintsil (20) in een stroomversnelling te krijgen. Algemeen directeur Erik Gerits vloog gisteren naar IJsland, waar Paintsil met de Ghanese nationale verblijft. Ook Köln wil de door het Ghanese Tema Youth aan Ferencvaros uitgeleende smaakmaker.(gma, mg)

Anderlecht heeft oogje op Montenegrijns talent

Anderlecht heeft een oogje op Nikola Krstovic, een 18-jarige Montenegrijnse spits die bij FK Zeta Galubovac speelt. Daar maakte hij 15 goals in 39 matchen. Opvallend is dat Krstovic met Rajo Bozovic dezelfde makelaar heeft als Luka Adzic – dat andere Balkan-talent dat paars-wit onlangs vastlegde – en dat zo de eerste contacten zijn gelegd. Krstovic, die een contract heeft tot 2020, staat ook op de verlanglijst van Partizan Belgrado, maar sluit RSCA zeker niet uit. Al lijkt hij meer een toekomstgerichte versterking. Landry Dimata en Carlos Eduardo blijven de offensieve hoofdtargets van Anderlecht.(jug)

Mitrovic (AA Gent) in beeld bij Strasbourg

Hoewel Stefan Mitrovic nog ­volop revalideert na een enkeloperatie, stijgt ondertussen weer de interesse voor de Servische verdediger van AA Gent. Zo zou de 27-jarige Mitrovic in de belangstelling staan van het Franse Strasbourg. Vorig seizoen zag de Serviër een transfer naar Saint-Etienne in het water vallen door een vervelende enkelblessure waardoor hij ook zijn WK-aspiraties in rook zag opgaan.(ssg)

AA Gent en Zulte Waregem azen op Albanese spits

AA Gent en Zulte Waregem volgen de Albanese belofte-international Rubin Hedaj (19). De aanvaller van 1m87 komt nu uit voor het Sloveense NK Domzale, waar hij geregeld mocht invallen en in vijftien matchen goed was voor vijf goals en drie assists.

Volgens Albanese media schermt zijn makelaar wel nog met niet-Belgische interesse, maar vooral de Buffalo’s zouden potentieel zien in het talent. Hedaj ligt nog tot 2020 onder contract, maar zijn transferprijs is niet onoverkomelijk.(jug)

Berrier onderhandelt verder met KV Mechelen

KV Mechelen onderhandelt vandaag opnieuw met de makelaar van Franck Berrier (34). KV stelde de offensieve middenvelder een contract voor één seizoen met optie op één extra seizoen voor.(dvd)