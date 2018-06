Gewapende vrouw verstoort marathon van San Diego

In San Diego, in de Amerikaanse staat Californië, heeft de politie een 58-jarige vrouw opgepakt nadat geweerschoten waren gemeld in de buurt van de Rock ‘n’ Roll Marathon, die daar zondag plaatsvond. De loopwedstrijd werd door het incident een tijdlang stilgelegd. Dat meldden zowel de politie als de organisatoren.

Volgens politiechef van San Diego David Nisleit begon het incident met een ongeval met vluchtmisdrijf. De politie achtervolgde de bestuurder tot op de bovenste verdieping van een parkeergarage. Daar richtte de vrouw haar wapen op de politie, die schoten in haar richting loste maar haar niet raakte. De vrouw gooide haar wapen daarna naar beneden op straat en werd uiteindelijk gearresteerd.

Het wapen bleek een luchtdrukgeweer te zijn. Of de vrouw ook zelf schoten loste, is nog onduidelijk. Een politieagent raakte tijdens de interventie wel gewond doordat hij zichzelf per ongeluk in het onderbeen schoot. Er wordt verwacht dat de man volledig zal herstellen.

De organisatoren van de Rock ‘n’ Roll Marathon benadrukken dat het schietincident niet gelinkt was aan de marathon. De race werd wel even stilgelegd op bevel van de politie, waardoor ongeveer 4.900 lopers in een veilige zone werden geleid. Ruim tien minuten later werd de marathon weer hervat.