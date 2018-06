Al 13.000 mensen eisen schadevergoeding van Facebook

Nog geen week nadat Test-Aankoop aankondigde een groepsvordering te zullen opstarten tegen Facebook, hebben al meer dan 13.000 mensen zich ervoor ingeschreven. Dat meldt Ivo Mechels, CEO van de consumentenorganisatie, op Twitter.

Test-Aankoop eist in de vordering – een zogenoemde class action – samen met gelijkaardige organisaties uit Italië, Spanje en Portugal een schadevergoeding van 200 euro per Facebookgebruiker voor het misbruiken van hun data. De som is “een minimale schatting” van de schade die in totaal 87 miljoen mensen leden na het Cambridge Analytica-schandaal, klinkt het. In maart zorgde dit Britse databedrijf wereldwijd voor ophef, nadat duidelijk was ­geworden dat het de gegevens van Facebookgebruikers ­wereldwijd met derden had gedeeld, zonder dat die daarmee hadden ingestemd.