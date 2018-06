Sterke daling van het aantal verkeersdoden op onze wegen

Het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen is in de eerste drie maanden van 2018 met 19 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Het aantal ongevallen met gewonden daalde met 5 procent. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van het verkeersinstituut Vias. Opvallend is dat er voor het eerst sinds de start van de verkeersveiligheidsbarometer vijftien jaar geleden meer doden gevallen zijn tijdens weeknachten dan tijdens weekendnachten.

In de eerste drie maanden van dit jaar vielen op onze wegen 84 doden, tegenover 104 in dezelfde periode vorig jaar. Nooit eerder vielen er minder verkeersdoden in die periode van het jaar. Het aantal doden is in dezelfde mate gedaald in Vlaanderen en Wallonië. Ook het aantal gewonden loopt terug van 10.980 naar 10.414.

Het aantal letselongevallen is afgenomen bij alle types weggebruikers, zeker bij de motorrijders (-18 procent) en de vrachtwagens (-11 procent). Enkel bij de ongevallen met een bestelwagen zijn er meer doden gevallen dan in 2017 (negen in plaats van zes).

Jonge bestuurders

Het aantal letselongevallen waarbij een jonge bestuurder (18-24 jaar) betrokken is, is fors gedaald van 1.505 naar 1.285 (-15 procent) en bereikt eveneens een laagterecord. Het aantal doden ter plaatse bij dat soort ongevallen daalde van 22 naar 12 en is nog nooit zo laag geweest. Er waren in het eerste trimester van 2018 bijna vier keer minder doden in ongevallen waarbij een jonge bestuurder betrokken was dan in dezelfde periode tien jaar geleden. Toen waren dat er nog 48.

“De resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer laten een positieve tendens zien voor de eerste drie maanden voor dit jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar”, concludeert Vias verder in een persbericht. “Deze tendens gaat verder op de dalende trend voor heel 2017. Deze bemoedigende cijfers moeten wel met voorzichtigheid bekeken worden, want het gaat enkel over een periode van drie maanden. De interpretatie van deze cijfers is dus niet altijd eenvoudig.”

Maximum 420 doden?

Bij de bekendmaking van de cijfers voor 2017 bleek al dat het aantal verkeersdoden gedaald is, maar dat het zeer moeilijk wordt om de doelstelling van maximaal 420 doden tegen 2020 nog te halen. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) drukt nogmaals de wens uit “om zo dicht mogelijk het objectief van maximum 420 verkeersdoden per jaar te benaderen”.

“2018 zijn we op het vlak van verkeersveiligheid alvast goed gestart in Vlaanderen. En dat is hartverwarmend nieuws, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “In 2014 telden we meer dan 400 verkeersdoden en namen we de ambitieuze beslissing om naar een halvering van dat aantal te gaan: 200 verkeersdoden tegen 2020. Men verklaarde ons gek dat we die halvering van het aantal verkeersdoden zouden realiseren op 5 jaar tijd. Wel we zijn op goede weg”.