Doel: Vandeput een hak zetten. Resultaat:Crombez in z’n hemd gezet

Oppositiepartij SP.A lijkt zich in eigen voet te schieten met haar aanvallen op defensieminister Steven Vandeput (N-VA). De mails waarop voorzitter John Crombez (foto) zich vorige week ­baseerde om het ontslag van Vandeput te eisen, zijn waarschijnlijk vervalst. De grote vraag is wie achter die vervalsingen zit.

Het was Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) die vorige week de kat de bel aanbond. “Ik heb een aantal anonieme mails ontvangen over de vervanging van de F-16’s”, zei hij in de Kamer. “Kan de minister van Defensie, Steven Vandeput, naar het parlement komen om hierover klaarheid te brengen, want ik ben niet zeker of die documenten wel authentiek zijn.”

De mails waren in dezelfde stijl opgesteld als de documenten waarmee Crombez de dag voordien had gezwaaid om het ontslag van Vandeput te eisen. Ook de manier van werken was hetzelfde: via een tussenpersoon op papier, niet digitaal, en met de afzender doorstreept.

Eén pittig detail hield Vuye op dat moment nog voor zichzelf, namelijk dat hij bij het pakketje anonieme mails ook een brief gekregen had. Daarin stond dat de mails die Crombez had bekendgemaakt, vals waren. Een vreemde beschuldiging, aangezien de mails van Vuye vermoedelijk van dezelfde bron waren. De man of vrouw die deze documenten verspreidde, zou zichzelf dus met andere woorden van vervalsing beschuldigen.

Fout gespeld

In ieder geval was dat voor Vuye aanleiding genoeg om donderdag in de Kamer alles in vraag te stellen, waardoor SP.A de voorziene motie van wantrouwen tegen Vandeput, om zijn ontslag te bekomen, niet meer neerlegde. Uiteindelijk kwam de zaak pas zaterdag in een stroomversnelling, toen enkele (anonieme) militairen afgelopen weekend wezen op het ongewone ­militaire taalgebruik in de documenten, met spelfouten en ongewone afkortingen van militaire rangen. “Hoogstwaarschijnlijk vervalst”, was hun oordeel.

“We hebben de authenticiteit van die twee mails inderdaad niet kunnen verifiëren”, reageerde Crombez zaterdag. “Maar de inhoud hebben we wel kunnen checken bij onze militaire bronnen, en die klopt. Bovendien is dit maar één element in een uitgebreid dossier over de vervanging van de F-16’s.”

Al leek Crombez gisteren al minder zeker van zijn stuk. ­Tegenover onze zusterkrant De Standaard zei hij dat hij die mails “beter niet had gebruikt”. Intussen triomfeerde Vandeput, die deze week al had gezegd dat het bewijs tegen hem “gefabriceerd” was.

Knoeier of fantast

Los van de imagoschade voor SP.A is de vraag vooral wie achter deze vervalsingen zit. Vuye en Crombez weten zelf niet wie de afzender is en of het om dezelfde persoon gaat – of willen het niet zeggen. Binnen het leger leeft al langer het vermoeden dat Lockheed Martin, de producent van zowel de F-16 als de F-35, achter de aanvallen van SP.A zit. Als de procedure nu zou stoppen, zou het bedrijf namelijk nog een lucratief onderhoudscontract voor de F-16’s kunnen binnen­halen, en zou het over enkele ­jaren misschien geen concurrent meer hebben om de opvolger aan te bieden. Al is de kans klein dat zo’n machtig bedrijf zich op ­zulke amateuristische fouten zou laten betrappen.

Een andere hypothese is dat de vervalsingen bewust zo knoeierig zijn gehouden om SP.A in diskrediet te brengen. De anonieme bron zou dan gerekend hebben op de tunnelvisie van SP.A om daarin te trappen en Vuye ­gebruikt hebben om dat te ontmaskeren.

Tenzij het echt om een fantast gaat die helemaal geen politieke motieven heeft.