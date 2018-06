Bij WK-tegenstander Tunesië doet de doelman al twee matchen met een goede reden alsof hij geblesseerd is

Tunesië, met AA Gent-verdediger Dylan Bronn in de WK-selectie, speelde de voorbije week twee vriendschappelijke interlands. Zowel tegen Portugal als tegen Turkije werd het 2-2. In beide wedstrijden nam doelman Mouez Hassen een hoofdrol op zich. Tegen Portugal vroeg hij in de 58ste minuut plots om verzorging, tegen de Turken ging hij in de 49ste minuut op zijn rug liggen op de doellijn liggen.

Twee keer leek er weinig aan de hand en wie zijn ploegmaats in de gaten hield, had snel door waarom Hassen plots ‘geblesseerd’ leek. Er werd namelijk snel gegeten en gedronken aan de zijlijn, terwijl ook Hassen wat kon nuttigen. Geen wonder, de Tunesiërs zijn momenteel bezig aan de ramadan en dus mag er pas gegeten en gedronken worden na zonsondergang.

Volgens de Tunesische journalist Souhail Khmira is dan ook de afspraak gemaakt dat Hassen een blessure veinst zodra de zon ondergaat, zodat de vastenperiode doorbroken kan worden. Op het WK zal Tunesië geen last hebben van de ramadan aangezien die eindigt op 14 juni.

Fun fact:

Tunisian National team has played the last two friendlies while fasting. So, whenever the time comes to break Fast. The players have an agreement that the GK would go down so they can get a moment to drink some water and get something to eat #Ramadan #tunisia pic.twitter.com/4Rgz380ukW