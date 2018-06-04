Het WK voetbal leeft in Saudi-Arabië: bekijk de hilarische video van hun WK-selectie

Het WK voetbal leeft in Saudi-Arabië: bekijk de hilarische video van hun WK-selectie

Foto: rr

Niet alleen in België, maar ook in Saudi-Arabië leeft het WK voetbal. De Arabieren kondigden hun selectie op een originele manier aan met een grappige video. Daarin is te zien hoe er overal in het land aandacht wordt besteed aan de WK-selectie.

 

 

Selectie:

Taiser Aljassam, Abdullah Almuaiouf, Hussain Almoqahwi, Fahad Almuwallad, Salman Alfaraj, Yasir Alshaharani, Ali Albulayhi, Abdullah Alkhaibari, Saleem Aldawsari, Hatan Bahbri, Mansour Alharbi, Abdullah Otyaf, Mohammed AlOwais, Mohammed Alburayk, Osama Hawsawi, Omar, Motaz, Muhannad Assiri, Mohammed Kanno, Yahia AlShehri, Mohammed AlSahlawi, Abdulmalek Akhbairi

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Speeldag 34

GS W V G DS P
1 FC Bayern München 34 27 4 3 92/28 84
2 FC Schalke 04 34 18 7 9 53/37 63
3 TSG 1899 Hoffenheim 34 15 9 10 66/48 55
4 Borussia Dortmund 34 15 9 10 64/47 55
5 Bayer 04 Leverkusen 34 15 9 10 58/44 55
6 RB Leipzig 34 15 11 8 57/53 53
7 VfB Stuttgart 34 15 13 6 36/36 51
8 Eintracht Frankfurt 34 14 13 7 45/45 49
9 Borussia Mönchengladbach 34 13 13 8 47/52 47
10 Hertha BSC 34 10 11 13 43/46 43
11 Werder Bremen 34 10 12 12 37/40 42
12 FC Augsburg 34 10 13 11 43/46 41
13 Hannover 96 34 10 15 9 44/54 39
14 1. FSV Mainz 05 34 9 16 9 38/52 36
15 SC Freiburg 34 8 14 12 32/56 36
16 VfL Wolfsburg 34 6 13 15 36/48 33
17 Hamburger SV 34 8 19 7 29/53 31
18 1. FC Köln 34 5 22 7 35/70 22