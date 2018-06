Wagen rijdt in kanaal in Brussel, man in kritieke toestand

Brussel - In de nacht van zondag op maandag is aan de Vilvoordsesteenweg in Brussel een wagen in het kanaal terechtgekomen. De twee inzittenden konden uit het water gehaald worden maar één van hen verkeert in kritieke toestand. Dat meldt de Brusselse politie.

Het ongeval gebeurde omstreeks 01.00 uur ter hoogte van de Albert I-brug. Een wagen die er de Vilvoordsesteenweg wou oversteken, week om een nog onduidelijke reden van zijn baan af, botste tegen een balustrade en kwam in het kanaal terecht. Enkele getuigen doken het voertuig achterna en konden de twee inzittenden bevrijden. De hulpdiensten kwamen ook ter plaatse en reanimeerden de twee slachtoffers. Eén van hen, een vrouw, is buiten levensgevaar maar de tweede, een man, verkeert in kritieke toestand.

Het Brusselse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.