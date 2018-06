Drie Belgen in top 10 op WK quizzen

Liedekerke - Op het wereldkampioenschap quizzen heeft Ronny Swiggers uit Oostende de vijfde plaats veroverd. In totaal eindigden drie Belgen in de top 10. De wereldtitel ging voor de tweede keer naar de Engelsman Olav Bjortomt.

Ruim 2.600 mensen uit ongeveer 50 landen deden afgelopen weekend een gooi naar de wereldtitel in het quizzen. Het evenement werd doorheen heel Europa georganiseerd, maar ook op verschillende locaties in pakweg Japan, India en Australië. Op de Belgische manche in Liedekerke waagden zaterdagnamiddag maar liefst 110 quizzers hun kans. Alle deelnemers kregen 240 vragen voorgeschoteld, verspreid over acht categorieën. Met de punten in hun zwakste categorie werd geen rekening gehouden in de einduitslag.

De Engelsman Olav Bjortomt pakte zijn tweede wereldtitel met vijf punten voorsprong op de Amerikaan Steven Perry. In 2016 won Bjortomt ook al goud op de Quiz Olympiad in Athene. De derde podiumplaats werd weggekaapt door Pat Gibson, vast panellid in het BBC-quizprogramma Eggheads. Zijn Eggheads-collega en zesvoudig wereldkampioen Kevin Ashman moest deze keer vrede nemen met de zesde plaats.

Ronny Swiggers finishte voor het derde jaar op rij als vijfde in de einduitslag. De voormalig Europees kampioen strandde op slechts twee punten van de medailles. Vooral in de categorieën Wetenschap en Aardrijkskunde liet Swiggers sterke scores optekenen. Met Tom Trogh op de achtste plaats en Nico Pattyn op de tiende plaats eindigden nog twee Belgische internationals in de top 10.

Het volgende internationale quizevenement vindt van 9 tot 11 november plaats in Venetië. Dan staan onder andere de Europese kampioenschappen voor landenteams op het programma. Op het vorige EK in Zagreb pakte België de zilveren medaille.