Man steekt ex dood, steelt haar geld en gaat dan 3 dagen op café: 20 jaar cel

Brugge / Blankenberge - Blankenbergenaar Eddy Boerjan (48) heeft in de correctionele rechtbank in Brugge twintig jaar effectieve celstraf gekregen voor de moord op zijn ex-partner Petra Vanaerde (44) uit Waregem. De man beweerde dat de feiten werden uitgelokt, maar dat achtte de rechter niet bewezen. Het openbaar ministerie had 25 jaar cel gevraagd.

Op 17 september 2015 had het ex-koppel nog eens afgesproken op het appartement van Eddy Boerjan, die zelf op de ontmoeting had aangedrongen “om nog eens te praten”. Maar het gesprek ontaardde in een ruzie waarbij het slachtoffer, de 44-jarige Petra Vanaerde, de man uitgelachen zou hebben met zijn bedprestaties. Hij stak haar vervolgens dood met twee messteken. Na de feiten stal B. het geld uit haar portefeuille en ging hij er drie dagen mee op de lappen in zijn stamcafé in het Nederlandse Sluis.

Toen hij terug naar huis keerde, werd hij ingerekend en aangehouden. De man zit sindsdien in de gevangenis. De man was met de feiten op P.V. niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al eens veroordeeld omdat hij één van zijn vorige exen om het leven probeerde te brengen met een dolk. De politie kon hem toen op het nippertje tegenhouden. Het psychiatrisch verslag stelt dat de Blankenbergenaar niet behandeld kan worden.

De burgerlijke partijen schetsten tijdens de pleidooien een vernietigend beeld van Boerjan. “Een eenzaat en een gokverslaafde agressieveling die een monsterlijk plan beraamde om zijn ex te vermoorden. Een sadist ook. In de brief die hij na de feiten naar zijn vader schreef, windt hij er geen doekjes om. ‘Mijn grootste troost is dat ze heel veel heeft afgezien. Ze heeft gesmeekt om haar leven en het was ik die haar uitlachte in haar gezicht.’ De enige tranen die hij na de feiten gelaten heeft, waren er ongetwijfeld uit zelfmedelijden.” Volgens de advocaten van de burgerlijke partijen was er duidelijk sprake van een plan. “Het mes lag klaar in een schuif in de salontafel. Hij heeft haar naar zijn appartement gelokt en zijn monsterlijk plan uitgevoerd.” De verdediging ontkende de voorbedachtheid en beweerde dat de feiten werden uitgelokt. “Hij had geen scenario uitgewerkt. Wie plant er nu een moord in zijn eigen woning en doet zelfs geen moeite om sporen op te ruimen?”, vroeg advocaat Jelle Dejaegher zich luidop af. “Dit zou de meest idiote moord aller tijden zijn. Een mix van verdriet en boosheid hebben tot een fatale explosie geleid.”

Toch meende de rechter dat Boerjan planmatig tewerk ging. Meester Dejaegher is niettemin voorzichtig tevreden met het oordeel. “Mijn cliënt heeft vijf jaar minder cel gekregen dan gevraagd. Op voorhand had hij gezegd dat hij in een dergelijke straf ging berusten. Toch wil ik een eventueel beroep nog niet uitsluiten. Ik moet eerst nog eens praten met mijn cliënt.” Ook advocate Sarah Leysen, die de moeder en zussen van Vanaerde vertegenwoordigt, reageert tevreden. “Mijn cliënten zijn opgelucht dat de rechter de uitlokking van tafel veegde. Dat was zeer belangrijk voor hen. De rechter heeft het karakter van Petra en de manier waarop zij in het leven stond toch ietwat rechtgezet.” Door de uitspraak moet Boerjan zeker nog een tiental jaar in de cel blijven.