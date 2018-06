Martinez selecteert niet 23 maar 24 spelers voor WK, Kompany (voorlopig) mee, deze vier vallen af

Roberto Martinez heeft maandag zijn selectie van 23 spelers voor het wereldkampioenschap in Rusland bekendgemaakt. Matz Sels, Christian Kabasele, Jordan Lukaku en Christian Benteke zijn er niet bij. Laurent Ciman houdt zich nog tot 17 juni beschikbaar als vervanger van de geblesseerde Vincent Kompany.

Hét grote vraagstuk voor deze persconferentie is nog niet opgelost: gaat Vincent Kompany mee naar Rusland? Wel, het zal nog twee weken het gespreksonderwerp blijven. Roberto Martinez moest vandaag zijn definitieve selectie doorgeven aan de FIFA, maar houdt nog een slag om de arm. Hij maakte een groep van 24 spelers bekend. Raakt Vincent Kompany tijdig fit, dan valt Laurent Ciman alsnog af. "We gaan voor Kompany de tijd nemen die we krijgen. Reglementair kan dat tot de dag voor onze eerste wedstrijd ’17 juni, red.). Kompany presteert sterk in het trainingskamp. Zijn leiderschap is essentieel voor ons. We willen hem elke kans geven om erbij te zijn. Het is een WK, geen vriendschappelijke interland. Daarom nemen we deze uitzonderlijke beslissing.”

Scan

Kompany ondergaat vandaag nog een scan van de geblesseerde lies. “Maar die zal nog geen uitsluitsel geven”, zegt Martinez. “Onze ervaring met dit soort blessures is dat we toch nog zeven à tien dagen nodig hebben om te zien of hij klaar geraakt. Als Vincent op 17 juni niet fit is, zal hij er niet bij zijn. Maar we moeten die periode gebruiken. We geven hem de tijd. De kracht die Kompany heeft, is dat hij een echte winnaarsmentaliteit heeft. Dat hebben we nu weer gezien. Hij ging van diepe teleurstelling tijdens de match naar vastberaden werken gisteren met de fysio's."

Martinez zal alle tijd gebruiken die hij heeft om Kompany klaar te krijgen. De bondscoach wil de aanvoerder van Manchester City er absoluut bij. Zelfs als Kompany op 17 juni niet fit blijkt te zijn voor pakweg de eerste twee groepswedstrijden, maar wel kans maakt om later in het tornooi in te stromen, overweegt Martinez om hem mee te nemen. “We gaan de dingen beslissen in twee fases. De eerste fase is om de komende week te kijken hoeveel tijd hij nodig heeft. Op 17 juni nemen we een nieuwe beslissing.”

Afwachten voor Ciman

Laurent Ciman moet ondertussen afwachten en blijft bij de groep. "Laurent Ciman maakt tot aan de beslissing volwaardig deel uit van de groep. Hij kan daar goed mee omgaan. Hij is op en top prof. Zijn ervaring is belangrijk”, zegt Martinez, die niet denkt dat de onzekerheid van Kompany op de groep zal wegen. “Geloof me, we hebben Matras-gate gehad. Het gedoe rond de selectie. De spelerskern kan daar wel mee omgaan.”

Geen Benteke

De opvallendste afwezig op het WK is Christian Benteke, die er in Brazilië al niet bij was door een blessure. "Hij heeft er alles aan gedaan tijdens dit kamp. Hem thuislaten was de moeilijkste beslissing. Ik kies voor de balans in de ploeg. Daarom neem ik maar twee diepe spitsen mee. Waarom hij zaterdag tegen Portugal dan nog moest opdraven? De hardste beslissing was om Kevin Mirallas uit de selectie te laten. Ik werkte vijf jaar lang met hem. Maar de beslissing moet neutraal zijn. In maart hadden we Origi en Mirallas bij de groep. Nu was dat Benteke. Zij verdienden allemaal een kans om zich te tonen."

Jordan Lukaku niet fit genoeg

Martinez had normaal een plaatsje gereserveerd voor Jordan Lukaku, maar diens fysieke paratheid laat het niet toe om hem mee te nemen naar Brazilië "Jordan Lukaku is er niet bij door zijn blessureproblemen”, zegt Martinez. “Hij heeft al problemen sinds maart en miste veel matchen bij zijn club. Ik had hem graag meegenomen, want hij is de Belgische speler die het best uit de voeten kan op die positie van wingback. Daarom is het zo erg om hem thuis te laten. Hij is geen honderd procent om elke wedstrijd top te zijn."

Tot slot moest Martinez ook Matz Sels en Christian Kabasele naar huis sturen. “Ook zij verdienen het om in de groep te zijn, maar ik kan er maar 23 meenemen. Matz heeft nooit iets fout gedaan. Hij traint zeer hard en intens. Het is voor hem een teleurstelling. Maar wat we ook presteren, zij maken deel uit van onze groep en zullen in de toekomst nog belangrijk zijn. Christian Kabasele ook, hij is nog jong. De ervaring van in dit trainingskamp te zijn geweest zal hem helpen in de toekomst."