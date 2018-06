Verbazing in gemeenschap: geradicaliseerde schutter Luik begraven op christelijk kerkhof

De begrafenis van Bejanmin Herman (31), de man die vorige week drie personen doodschoot in het centrum van Luik, zal plaatsvinden in een katholieke kerk in On, een plaats in de gemeente Marche-en-Famenne. Dat heeft tot verbazing geleid bij de inwoners, aangezien de schutter in de gevangenis geradicaliseerd was en zichzelf als moslim zag.

Vorige week dinsdag stak Benjamin Herman de agentes Lucile Garcia (54) en Soraya Belkacemi (45) neer in het centrum van Luik. Hij pakte hun dienstwapens af en schoot de vrouwen in koelen bloede dood. Op zijn vlucht naar een school doodde hij nog de 22-jarige Cyriel Vangriecken, die op de passagiersstoel zat van een wagen die de schutter probeerde te stelen.

In de school gijzelde hij een schoonmaakster. Zij kwam er ongeschonden vanaf, omdat ze op twee vragen van Benjamin bevestigend antwoordde: “Ben je moslim en doe je aan de ramadan?” Herman, een draaideurcrimineel met een groot strafregister, was in de gevangenis geradicaliseerd en beschouwde zichzelf als moslim. Uiteindelijk werd hij bij een confrontatie met de politie gedood.

Katholieke begrafenis

Toch zal de begrafenis van de schutter plaatsvinden in een katholieke kerk in On, in Marche-en-Famenne. Zijn stoffelijk overschot zal dus ten ruste worden gelegd op een christelijk kerkhof. Een beslissing die bij veel inwoners van de gemeenschap en daarbuiten tot verbazing leidt, meldt L’Avenir.

De familie van Herman zag echter geen tekenen van radicalisering bij hun naaste en dus vroegen ze de lokale pastoor, François Barbieux, of hij er begraven mocht worden. “De familieleden begrijpen het onbegrip volkomen, maar zij moeten rouwen om een zoon, een oom, een kleinzoon”, klinkt het.

De familie hoopt op privacy en rust bij de begrafenis, al zal de ceremonie vermoedelijk plaatsvinden met een grote politieaanwezigheid.