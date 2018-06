Doodrijder doet er alles aan om niet uitgeleverd te worden: “Ik ben niet veilig in Australië, ze gaan me vermoorden!”

Dean Hofstee (links) werd in 2008 doodgereden door Puneet Puneet (rechts) Foto: if

Een rechtszaak in India wordt dezer dagen met meer dan gewone belangstelling gevolgd in Australië. Onderwerp van discussie: een Indiër die tien jaar geleden in Melbourne een student doodreed, maar vluchtte voor zijn straf en er sindsdien alles aan doet om uitlevering te voorkomen.

Dean Hofstee Foto: if

In 2008 reed de toen 19-jarige Puneet Puneet in Melbourne de eveneens 19-jarige Dean Hofstee dood: de Indiër had een voorlopig rijbewijs, maar zat dronken achter het stuur toen hij aan 150 kilometer per uur de controle over zijn wagen verloor en de wagen van Hofstee ramde. Diens passagier overleefde het ongeval wel, maar de student overleed aan zijn verwondingen.

Puneet pleitte een jaar later op zijn proces schuldig, maar vluchtte toen hij op borgtocht vrij was met het paspoort van een vriend naar thuisland India. Daar zal hij ongetwijfeld gedacht hebben dat hij aan zijn straf ontsnapt was, maar vier jaar later - uitgerekend op zijn trouwdag - werd hij toch gearresteerd door de Indiase politie.

De 19-jarige Puneet Puneet in 2008 Foto: Victoria Police

“Indiërs zijn niet veilig in Australië”

Sindsdien is het lot van de intussen 29-jarige Puneet het onderwerp van getouwtrek tussen advocaten. En de man doet er zelf ook alles aan om uitlevering aan Australië te voorkomen: zo claimde hij tijdens de rechtszaak in Delhi over zijn uitlevering dat hij “vermoord zou worden” als hij toch nog teruggestuurd zou worden.

Om dat argument kracht bij te zetten, rekruteerden zijn advocaten een Indiase Australiër die in de rechtbank kwam getuigen dat “Indiërs niet veilig zijn in Australië” en dat “elke rechtszaak in Australië een racistische component heeft”. Kanhaiya Kumar Singhal, de advocaat van Puneet, ging vorige week zelfs nog een stap verder door te beweren dat “ongevallen nu eenmaal gebeuren, het was nu ook geen verkrachting of moord. De dood van de Australische jongeman was betreurenswaardig maar niet opzettelijk.”

“Mentaal onbekwaam”

De advocaten gebruiken ook een andere tactiek: ze pleiten dat Puneet mentaal niet bekwaam is om terecht te staan. De man zette die strategie ook zelf kracht bij door luidkeels te beginnen schreeuwen en huilen in de rechtszaal, hard met zijn hoofd tegen tafels en muren te slaan, en om zijn oom te roepen. Hij zou door de hele affaire ook gif gedronken hebben. De verdediging voert bovendien aan dat Puneet lijdt aan nierproblemen, schizofrenie en gewichtsverlies.

Video: Facebook

“Lafaard”

De fel gemediatiseerde zaak wordt intussen ook met meer dan gewone aandacht gevolgd in Australië. Zo eiste Daniels Andrews, eerste minister van de deelstaat Victoria, al dat Puneet uitgeleverd zou worden om zijn straf te ondergaan. “Het feit dat hij als een lafaard wegliep van de gevolgen van zijn daden, spreekt boekdelen over zijn karakter. Ik denk dat iedereen in Victoria hem in de cel wil zien om zijn straf uit te zitten.”

Gevoelens die gedeeld worden door de ouders van Dean Hofstee. Diens vader Peter liet weten dat de doodrijder van zijn zoon “zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Ik wil dat hij terug naar Australië wordt gebracht en dat deze zaak eindelijk te rusten wordt gelegd.”