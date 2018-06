Meisje van 9 verlamd, blind en mentaal nog steeds een baby door hersenletsel: onthaalmoeder krijgt twee jaar cel met uitstel

Antwerpen / Kapellen / Putte-Kapellen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een vroegere onthaalmoeder uit Kapellen veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor het toebrengen van opzettelijke slagen aan een baby van zeven maanden. Het meisje, dat nu negen jaar oud is, hield er een zwaar hersenletsel aan over. Ze is verlamd, blind en zal mentaal altijd een baby blijven. Viviane V.N. (64) heeft altijd ontkend dat ze het kind door elkaar schudde.

Baby Eline werd op 12 januari 2010 om 8.30 uur bij Viviane V.N. afgezet. Met het meisje was toen nog niets aan de hand. Om 10 uur kreeg een verantwoordelijke van Kind & Gezin telefoon van de beklaagde dat er iets mis was met Eline. De vrouw ging meteen ter plaatse, zag dat het ernstig was en verwittigde de hulpdiensten. De baby moest door een MUG-arts gereanimeerd worden en werd naar de spoed gebracht. Er werden bloedingen in de ogen vastgesteld, alsook een zwaar hersenletsel.

Het ziekenhuis lichtte het parket in, omdat er vermoedens waren van het ‘shaken baby syndroom’. Viviane V.N. ontkende dat ze met Eline geschud had. Het meisje had volgens haar een soort van toeval gekregen. Ze had haar hoofd achteruit geworpen en heftig met haar armen en benen bewogen. Daarna was ze slap geworden en liep er pap uit haar mond en neus.

Er werden de voorbije jaren verschillende deskundigen aangesteld, alsook een college van deskundigen. Zij kwamen tot het besluit dat het om een niet-accidenteel hersentrauma ging. Het kon alleen maar ontstaan zijn terwijl Eline bij de onthaalmoeder was en het kon alleen maar veroorzaakt zijn door hevig schudden.

De verdediging verweet de deskundigen een tunnelvisie, omdat ze enkel oog zouden gehad hebben voor het shaken baby syndroom, en schoof andere mogelijke oorzaken voor het hersenletsel naar voren. De rechtbank zag echter geen reden om aan het oordeel van de deskundigen te twijfelen.