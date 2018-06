Onze chef voetbal analyseert de WK-selectie: “Januzaj de grote winnaar, Benteke de verliezer”

Adnan Januzaj is de grote winnaar in de uiteindelijke 23-koppige selectie van Roberto Martinez. De 23-jarige flankspeler speelde nog maar zes interlands, was er in de kwalificatie geen enkele keer bij maar maakt na Brazilië in 2014 straks al zijn tweede WK mee. Christian Benteke is de verliezer. Hij miste het WK 2014 door een achillespeesblessure, speelde al 34 interlands (12 goals) en was er in de kwalificatie in acht van de tien wedstrijden bij. De spits scoorde drie keer in Gibraltar maar moet thuisblijven na een kwakkelseizoen bij Crystal Palace.