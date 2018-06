Martinez houdt slag om de arm: “Als Vincent op 17 juni niet fit is, zal hij er niet bij zijn”

Bondscoach Roberto Martinez gaf vanochtend uitleg bij zijn WK-selectie, die 24 spelers telt. Vincent Kompany zit daar ondanks zijn blessure nog steeds bij, in de hoop dat hij tegen 17 juni fit geraakt, maar Laurent Ciman krijgt ook een plaatsje in de selectie als plan B.

LEES OOK: En aan het einde van dag was de ‘Matrasgate’ van de Rode Duivels een grote misser

LEES OOK: Martinez selecteert niet 23 maar 24 spelers voor WK, Kompany (voorlopig) mee, deze vier vallen af

Martinez maakte vanochtend tijdens de persconferentie zoals beloofd zijn selectie bekend, al is die selectie nog niet echt definitief. De selectie bestaat momenteel uit 24 spelers, eentje te veel dus. Dat komt door de blessure die Vincent Kompany eergisteren opliep in de oefenwedstrijd tegen Europees kampioen Portugal. Hij komt vandaag nog onder de scanner terecht om zicht te krijgen op de ernst van de blessure is.

“We gaan voor Kompany de tijd nemen die we krijgen”, zei Martinez. “Reglementair kan dat tot de dag voor onze eerste wedstrijd (tegen Panama op 18 juni, red.). Kompany presteert sterk in het trainingskamp. Zijn leiderschap is essentieel voor ons. We willen hem elke kans geven om erbij te zijn. Het is een WK, geen vriendschappelijke interland. Daarom nemen we deze uitzonderlijke beslissing. De scan gaat nog niet beslissend zijn. We hebben nog zeven à tien dagen nodig om te zien of hij klaar geraakt.”

Als plan B neemt Martinez de ervaren Laurent Ciman mee naar Rusland als mogelijke vervanger van Kompany, in het geval die laatste niet op tijd fit geraakt. “Laurent Ciman is de reservespeler”, wist de bondscoach te vertellen. “Maar hij maakt tot aan de beslissing volwaardig deel uit van de groep. Hij kan daar goed mee omgaan. Hij is op en top prof. Zijn ervaring is belangrijk.”

Martinez is alleszins hoopvol dat “Vinnie” op tijd fit geraakt. “Ik heb vertrouwen in onze medische staf”, zei hij. “We gaan samenwerken om dit tot een succes te brengen. Als Vincent op 17 juni niet fit is, zal hij er niet bij zijn. Maar we moeten die periode gebruiken. We geven hem de tijd.”