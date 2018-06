Is dit de oorzaak van flaters Karius? "Ik vrees voor hersenschade"

De Zwitserse topneuroloog Prof. dr. Jiri Dvorak, voormalig directeur van F-Marc (FIFA Medical Assessment and Research Centre, het medisch onderzoeksbureau van de wereldvoetbalfederatie) vreest dat de Liverpooldoelman Loris Karius hersenschade heeft opgelopen na de elleboogstoot die Real Madrid-kapitein Sergio Ramos hem uitdeelde tijdens de finale van de Champions League.

Dvorak verklaarde tijdens het driedaagse Wereldcongres van voetbalmedici in het Camp Nou-stadion van FC Barcelona. “Ramos had rood moeten krijgen”, vond de neuroloog toen hij 3000 aanwezigen op het congres meermaals de beelden van de elleboogstoot liet zien. Enkele jaren geleden besloot de FIFA op zijn aansturen nog een elleboogstoot met een rode kaart te bestraffen.

De Zwitser staaft zijn mening door te wijzen op de twee enorme flaters van Karius niet veel later in de wedstrijd, waardoor Real Madrid de wedstrijd in een beslissende plooi kon leggen. Flaters waarop een topkeeper als Karius zich anders zeer zelden zou laten betrappen, laat staan op twee in dezelfde wedstrijd. Dat zou volgens Dvorak te wijten kunnen zijn aan hersenschade die Karius opliep bij de bewuste elleboogstoot van Ramos.