N-VA zet 93-jarige op lijst

Ronse - N-VA Ronse presenteerde afgelopen weekend zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onder hen Paul Vandenhoecke, 93 jaar en wellicht de oudste kandidaat van het land.

“Ik lees dagelijks minstens drie kranten en ben al sinds 1933 geabonneerd op Het Nieuwsblad”, zegt de architect op rust. “De politiek blijft mij bezighouden. Ik heb bewondering voor een figuur als Bart De Wever, die het telkens met weinig woorden scherp gesteld krijgt. Ik ben het ideologisch met N-VA eens. Een plaats in de gemeenteraad of een ander mandaat ambieer ik niet. Wel wil ik druk zetten om bijvoorbeeld het gesjoemel met volmachten binnen woon-zorgcentra een halt toe te roepen. Ouderen hebben al heel wat jaren op de teller, maar dat betekent niet dat men ons mag afschrijven of misbruik moet maken van onze situatie.”