Arts rapt en danst voor de camera terwijl haar patiënten operatie ondergaan: “Onprofessioneel gedrag”

De Amerikaanse dermatologe Windell Boutté uit de Amerikaanse stad Atlanta is aangeklaagd vanwege haar “onprofessioneel gedrag” tijdens operaties. Gedurende haar ingrepen durft de dame zichzelf te filmen terwijl ze aan het zingen en het dansen is. Haar slachtoffers zouden talrijk zijn: volgens een advocaat van drie slachtoffers zouden al bijna honderd vrouwen geklaagd hebben over de praktijken.