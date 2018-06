Aad de Mos over WK-selectie Rode Duivels: “Er is een Kompany-probleem. Januzaj? Daar gaan we nog van horen”

De WK-selectie van de Rode Duivels is (zo goed als) definitief. Bondscoach Roberto Martinez laat Matz Sels, Jordan Lukaku, Christian Kabasele en Christian Benteke thuis. Laurent Ciman is stand-by als Vincent Kompany niet fit geraakt. Aad de Mos vindt de selectie op zich logisch, maar heeft zijn bedenkingen bij de inclusie van Kompany.

“Er zit wel een logica in”, reageert de Nederlander aan de telefoon. “Bij de keepers heeft Koen Casteels heel goede dingen laten zien dit seizoen. Iedereen verwachtte dat ook Leander Dendoncker zou afvallen, maar die is polyvalent. Benteke? Ik vond hem tegen Portugal weer heel matig. We hebben hem toen niet gezien. En Ciman, die speelt op een lager niveau. Ik heb altijd het idee gehad dat die gewoon meeging om te kaarten met de andere Franstaligen.”

“Al blijft Radja Nainggolan als een grijze wolk boven de selectie hangen. Dat zal altijd terugkomen. Maar het kan zijn dat er naast een probleem Nainggolan ook een probleem Kompany komt. Ik had hem sowieso niet meegenomen. Ciman als reserve? Nu wordt Kompany belangrijker dan alles. Belangrijker dan de tactiek en dat leidt tot frustraties bij de andere spelers. Voor mij heeft het al te lang geduurd. Dit is een structureel blessureprobleem. Dan moet je al helemaal niet gaan. Hij kan niet eens een vriendschappelijk wedstrijd aan, laat staan minstens drie op topniveau op het WK.”

Adnan Januzaj is er enigszins verrassend bij, maar dat vindt De Mos geen probleem. Integendeel. “Hij is een creatieve speler, die van buiten naar binnen kan komen. Januzaj gaat een laatbloeier worden, daar gaan we nog van horen hoor. Ik zag hem spelen en dingen doen tijdens de tweede helft tegen Portugal en ik dacht: ja jongen, jij hoort er wel bij.”