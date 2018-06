Neemt België het voortouw in Europese afschaffing van het zomeruur?

De Kamer buigt zich donderdag over een resolutievoorstel dat door MR werd opgesteld. De partij wil dat de federale regering bij Europa aanstuurt op een “alomvattende evaluatie” van de zin en onzin van de zomertijd. Mocht deze regeling overbodig blijken, dan moet ons land het voortouw nemen in de Europese afschaffing van het zomeruur, klinkt het.

Heeft het halfjaarlijkse verzetten van het uur zijn beste tijd gehad? De zomertijd werd in 1977 in ons land ingevoerd, maar veertig jaar later vraagt MR zich af wat de voordelen van die regeling nog zijn. In een voorstel van resolutie roepen Kamerleden Gautier Calomne en David Clarinva de federale regering op “alle nodige stappen te doen om dit debat op het niveau van de instanties van de Europese Unie te tillen”.

Zij willen een alomvattende evaluatie van de zomertijdregeling op Europees niveau. Mocht het wijzigen van het uur “overbodig of contraproductief” blijken, dan moet België bij de Europese instanties pleiten voor de opheffing van deze maatregel.

Open VLD tekende het voorstel mee. De partij spreekt zich niet meteen uit tegen het zomeruur, stelt Thomas Vanwing, woordvoerder van de Kamerfractie. Maar de liberalen zijn voorstander van een groot Europees onderzoek naar de voor- en nadelen.

Hetzelfde geldt voor N-VA, aldus woordvoerder Diederik Demuynck. Europarlementslid Mark Demesmaeker wees eerder al op de problemen van de halfjaarlijkse uurwijziging. “De kwetsbaren in onze samenleving, zoals kinderen, ouderen en mensen met gezondheidsproblemen, ondervinden heel wat last door de verstoring van hun bioritme”, klonk het.

De uurwisseling is volgens hem verder onnodig, want onder meer door de intrede van de ledlamp levert ze niet of nauwelijks de gewenste energiebesparingen op. CD&V-Europarlementariër Tom Vandenkendelaere beaamde dat destijds. Hij merkt ook aanzienlijke gevolgen voor de landbouw. “De melkveesector bijvoorbeeld spreekt van een omzetverlies van 10 procent door verminderde melkproductie.”