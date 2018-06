Onbekenden plegen plofkraak op geldautomaat van bankkantoor in Kinrooi

Kinrooi -

Onbekenden hebben maandagochtend rond 4 uur een plofkraak gepleegd op de geldautomaat van het ING-bankkantoor aan het Dorpsplein in Kinrooi. Er vielen geen gewonden. Het is nog niet bekend hoeveel buit de daders gemaakt hebben. De politie van de zone CARMA stelde een veiligheidszone in, zodat een deel van het Dorpsplein afgesloten werd.