MIVB kent premie van 500 euro toe voor elke vrouw die wordt aangeworven

Brussel - Sinds 1 juni kent de MIVB een premie van 500 euro bruto toe aan al haar medewerkers die een kandidaat voordragen die de Brusselse openbaarvervoermaatschappij helpt om het personeelstekort bij knelpuntberoepen en het tekort aan vrouwen te verhelpen. Dat schrijft Sudpresse maandag.

De maatregel moet beantwoorden aan “twee grote uitdagingen”, zegt de MIVB in een interne mail. “De eerste is het hoofd bieden aan de groeiende nood aan werkkrachten bij de technische beroepen. De tweede is onze organisatie verrijken door meer vrouwen aan te werven.”

Volgens de woordvoerder van de MIVB, geciteerd door de regionale krant La Capitale, gaat het om een bijkomende maatregel bij een reeks andere initiatieven om meer vrouwen aan te trekken bij de openbaarvervoermaatschappij. Het doel is dat tegen 2021 12,5 procent van het MIVB-personeel een vrouw zou zijn.

Volgens Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets is de premie misschien niet de beste oplossing. “Er zijn nog andere doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn. We moeten dit in een meer globale context zien op het niveau van human resources”, zegt ze in een reactie.