Het geluk van Januzaj: amper 48 minuten gespeeld sinds 2014, wel geselecteerd voor zijn tweede WK

Adnan Januzaj is vanuit het niets geselecteerd voor het WK deze maand in Rusland. Zeven interlands ooit gespeeld, geen enkele keer geselecteerd tijdens de kwalificatie, maar hij gaat wel mooi zijn tweede WK meemaken. Op zijn zachtst gezegd onwaarschijnlijk.

Januzaj mag zich enorm gelukkig prijzen met de selectie van bondscoach Roberto Martinez. De laatste interland waar hij in meespeelde sinds die van zaterdag tegen Portugal was op 16 november 2014 tegen Wales, in de kwalificatie voor het EK 2016.

Van de zeven wedstrijden waar hij in meespeelde werden er maar zes erkend door de FIFA als A-interland. Zijn debuutwedstrijd tegen Luxemburg werd niet erkend omdat België teveel wisselde. Van die erkende interlands waren er slechts twee met inzet: de derde groepswedstrijd van het WK 2014 tegen Zuid-Korea en de EK-kwalificatiematch tegen Wales (waarin hij één minuut speelde).

Dat hij nu geselecteerd is na amper 48 minuten (tweede helft + extra tijd van de match tegen Portugal) gespeeld te hebben voor de Duivels sinds 2014, komt dus als een verrassing. Martinez lijkt de techniek en vinnigheid van de 23-jarige flankspeler de appreciëren. Het zal afwachten worden of de keuze van de bondscoach de juiste was.