Nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Berlijn heeft opmerkelijke binnenkomer: “Ik wil rechts in Europa versterken”

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Trump-aanhanger Richard Grenell, heeft zijn entree niet gemist. In een interview met de conservatieve nieuwssite Breitbart doet de voormalige woordvoerder verschillende politieke uitspraken, ongebruikelijk voor een diplomaat. Grenfell ziet het, onder meer, als zijn taak om de conservatieve krachten in Europa te “versterken”. Hij noemt de huidige tijden opwindend, en zegt dat er voor hem veel werk op de plank ligt. Hij uitte ook scherpe kritiek op Duitsland.

“Ik denk dat de mensen, door de verkiezing van Donald Trump, kunnen zeggen dat ze gewoon niet kunnen toelaten dat de politieke klasse al voor de verkiezingen beslist wie wint”, aldus de ambassadeur. Diplomaten houden zich doorgaans ver van uitspraken over de partijpolitiek in het land waar ze werken, zeker als dat land een bondgenoot is.

Grenfell kwam begin mei aan in Berlijn. Sindsdien namen al verschillende Europese conservatieven contact op met hem, aldus Grenell. “Ik ga zeker andere conservatieven, in heel Europa, versterken”, zei Grenell. “Ze zeggen me dat ze een heropleving voelen aankomen.” Hij verklaart het succes van conservatieve ideeën door het mislukte beleid van links. Op Twitter liet Grenfell na de publicatie van het interview weten dat hij niet van plan is kandidaten of partijen rechtstreeks te steunen. Dat zou “belachelijk” zijn.

Grenfell, van 2001 tot 2008 woordvoerder van de Amerikaanse missie bij de Verenigde Naties, sprak zijn bewondering uit voor de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. “Ik denk dat hij een rockster is”, aldus Grenfell. “Ik ben een grote fan.”

In 2012 werd Grenfell woordvoerder in de presidentscampagne van Mitt Romney, de eerste homo die als woordvoerder optrad voor een Republikeinse presidentskandidaat.

Op het interview kwamen al veel reacties. Zo tweet de Amerikaanse senator Chris Murphy dat hij Grenfell vooraf duidelijk had gemaakt dat hij zich zorgen maakte over een politisering van zijn post. “Hij verzekerde me dat hij zich ver van politiek zou houden zodra hij ambassadeur was. Dit is een vreselijk interview.”