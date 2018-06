Agent ontslagen nadat bodycambeelden tonen hoe hij vluchtende man aanrijdt tijdens achtervolging

Een politieagent uit de Amerikaanse staat Georgia is ontslagen nadat hij op hardhandige wijze een einde maakte aan een achtervolging. Op bodycambeelden die de politie van Athens-Clarke County heeft vrijgegeven, valt te zien hoe agent Taylor Saulters een vluchtende man met opzet aanreed met zijn politiecombi. De man viel op de grond en werd opgepakt, terwijl verschillende omstanders hun ongenoegen uitten tegenover de agent.

Het incident dateert van afgelopen vrijdag. Saulters was samen met zijn collega Hunter Blackmon op pad toen ze Timmy Patmon tegenkwamen, een man die gezocht werd door de politie vanwege een eerdere overtreding tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating. Toen Blackmon uit de wagen stapte om hem te benaderen, ging de man er onmiddellijk vandoor.

De achtervolging die erop volgde, zorgde voor de opschudding. Aanvankelijk probeerde de agent Patmon de pas af te snijden, maar daarbij botste hij met de wagen tegen een verkeersbord. Bij een tweede poging liep het echter helemaal mis. Nadat Patmon langs de combi kon lopen, reed Saulters hem plots aan. De verdachte viel onmiddellijk op de grond, wat beide agenten de kans gaf om hem te overmeesteren.

Intern onderzoek

Omstanders die het incident zagen gebeuren, waren niet te spreken over de manier waarop Saulters handelde. Terwijl beide agenten Patmon in de boeien sloegen, reageerden ze geschokt op voorval. “Je hebt hem net aangereden, oh mijn god”, klonk het onder meer. “Je hoeft niet op die manier tegen die man te botsen.” Patmon moest uiteindelijk afgevoerd worden naar een nabijgelegen ziekenhuis. Hij liep verschillende kneuzingen en schaafwonden op.

Saulters werd door de politiechef Scott Freeman tijdelijk op administratief verlof gestuurd zolang het intern onderzoek liep. Intussen heeft het korps besloten om hem te ontslaan.