Overvallers blazen geldautomaat op en maken 400.000 euro buit

Kinrooi - Vier gemaskerde personen hebben maandagochtend rond 4 uur een plofkraak gepleegd op twee geldautomaten van een ING-bankkantoor aan het Dorpsplein in Kinrooi. Volgens het Limburgse parket bedraagt de buit om en bij de 400.000 euro, maar het exacte bedrag moet nog becijferd worden.

Buurtbewoners werden maandagochtend opgeschrikt door twee luide knallen. Ze verwittigden meteen de politie. Toen die arriveerde, waren de daders al aan de haal gegaan met de inhoud van twee automaten.

“Rond 4 uur hebben vier personen ingebroken in de toegangsruimte van het bankkantoor. Ze gebruikten explosieven om de geldautomaten open te breken. Ze konden zo een aanzienlijke hoeveelheid geldbiljetten buit maken. De schade in het kantoor is groot. De aangrenzende huizen raakten niet beschadigd. De verdachten zouden even later met een donkere auto, vermoedelijk een Audi A5, weggevlucht zijn in de richting van Molenbeersel,” zegt persmagistraat Anja De Schutter van het Limburgse parket.

Politiezone CARMA stelde meteen een veiligheidzone in en deed de eerste vaststellingen. De ontmijningsdienst van het leger DOVO en het gerechtelijk lab kwamen ook ter plaatse. De federale gerechtelijke politie van Limburg zet het onderzoek verder.