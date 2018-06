POLL. Is het een goed idee om Vincent Kompany mee te nemen naar het WK?

Bondscoach Roberto Martinez gaf maandag zijn definitieve WK-selectie prijs. De Spanjaard selecteerde wel 24 in plaats van 23 spelers vanwege de blessure van Vincent Kompany en neemt Laurent Ciman als reserve mee naar Rusland. Maar is het überhaupt een goed idee om Vince the Prince, gezien zijn blessuregevoeligheid en de korte aaneenschakeling van wedstrijden, mee te nemen naar het WK? Wij zijn benieuwd naar jouw mening.

LEES OOK: Martinez selecteert niet 23 maar 24 spelers voor WK, Kompany (voorlopig) mee, deze vier vallen af

LEES OOK: Aad de Mos over WK-selectie Rode Duivels: “Er is een Kompany-probleem. Januzaj? Daar gaan we nog van horen”