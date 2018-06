Vermaelen geeft Rode Duivels beetje hoop: “Nog steeds op schema, maar ik speel niet voor het WK”

Met de heisa rond Vincent Kompany zouden we het bijna vergeten, maar met Thomas Vermaelen is er nog een tweede verdediger die niet helemaal fit is. Thomas Vermaelen werkt nog aan zijn revalidatie, maar geraakt normaal fit. “Ik begrijp de bezorgdheid over de blessures in de verdediging.”

Thomas Vermaelen kwam zaterdag tegen Portugal nog niet in actie en dat zal mogelijk zo blijven tot aan de start van het WK. “Het is moeilijk om te zeggen hoe ver ik sta”, zegt Vermaelen. “Ik werk momenteel vooral in de gym en deed ook al looptrainingen. Ik weet niet of de kans bestaat of ik nog minuten maak voor het WK. We willen vooral geen risico’s nemen. De kans is dus eerder klein dat ik nog een wedstrijd speel.”

Zorgenkinderen

Met Vermaelen en Kompany heeft Roberto Martinez twee zorgenkinderen in zijn defensie. Thomas Vermaelen: “Ik begrijp de bezorgdheid over de blessures in de verdediging. Zeker na wat er met VIncent Kompany gebeurd is. Maar bij mij gaat het de goede richting uit, dus ik heb er vertrouwen in. Natuurlijk wil ik liever wat matchritme in de benen hebben voor het WK, maar het gaat de goede kant uit. Toen ik me blesseerde werd er gezegd dat ik vier à vijf weken out zou zijn. We zijn nu drie weken verder en ik zit op schema. Ik heb altijd het vertrouwen gehad om fit te geraken voor het WK. Daarom heeft het geen zin om nu risico’s te nemen voor het WK.”

Foto: Isosport

Topfitte Mignolet

Simon Mignolet trainde zondag een eerste keer bij de Rode Duivels. Hij genoot vorige week nog van een vakantie na de Champions League-finale. Er zijn nog twee oefenwedstrijden – woensdag tegen Egypte en maandag tegen Costa Rica. Hoopt hij op speeltijd in die oefenmatchen? Simon Mignolet: “De bondscoach beslist wie er speelt in de oefenmatchen. Maar ik voel me goed. Ik ben topfit en klaar als men mij nodig heeft. Of ik er op hoop? Dat hoop ik altijd. Ik hou me altijd klaar. Maar ik heb geleerd om in het voetbal niet al te veel calculaties te maken.”