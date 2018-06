Vergeet 10.000 stappen per dag, ga liever 10 minuten per dag doorstappen

Brits onderzoek maakt komaf met de dictatuur van 10.000 stappen per dag. “Tien minuten flink doorstappen heeft meer effect.”

Het onderzoek is uitgevoerd door Public Health England, een gerenommeerd onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met gezondheidsvraagstukken. “Tien minuten flink doorstappen doet je hart feller pompen en dat is gezond”, zegt Professor Sir Muir Gray van het onderzoeksinstituut. “Wie gewoon maar 10.00 stappen per dag zet, ontziet zijn hart. Het is veel beter dat hart eenmaal per dag flink te laten pompen.”

Blijer

Muir Gray somt de voordelen van een pompend hart op: het vermindert meteen het gevaar op een plotse slagaderbreuk. Maar het doet ook het risico op diabetes dalen. Plus het reduceert het gevaar op een aantal kankers. “Maar er is ook een onmiddellijk voordeel: door je hart eens goed te laten pompen, word je meteen ook meer blijgezind.”

Public Health England vroeg 3.000 mensen van middelbare leeftijd waarom ze te weinig bewegen. 31 procent zei geen tijd te hebben; 27 procent is niet gemotiveerd en 25 procent is te moe.