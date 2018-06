Stijgende olieprijzen: “Vraag is niet of vliegtickets duurder worden, maar wanneer”

De economische sancties van de Verenigde Staten tegen Iran en de ingestorte olieproductie in Venezuela. Het zijn maar twee van de vele factoren die de olieprijs de laatste maanden fors de hoogte in laten gaan. Ook kerosine, de brandstof voor vliegtuigen, wordt daardoor heel wat duurder. En dat zal ongetwijfeld ook een impact hebben op de prijzen van de tickets, zegt luchtvaartexpert Eddy Van de Voorde.

De prijsstijging van de vliegtickets laat zich al voelen in Amerika, en het is een kwestie van tijd vooraleer ze ook in Europa wordt ingezet. Doorslaggevend voor de stijging is de prijs van de kerosine, die op haar beurt afhankelijk is van de prijs van ruwe olie. “De laatste tijd is de prijs per barrel ruwe olie bijna verdubbeld: van ongeveer 35 dollar naar 80 dollar per vat”, zegt luchtvaartexpert Eddy Van de Voorde.

“De prijzen van de vliegtickets zullen sowieso stijgen”, stelt Van de Voorde. “Luchtvaartmaatschappijen hebben twee mogelijkheden om hun ticketprijzen te verhogen. Ze kunnen een hogere gemiddelde prijs vragen, waardoor alle tickets een bepaald percentage duurder worden, maar ze kunnen ook werken met een toeslagregeling. In dat geval wordt bij de standaardprijs voor een vliegticket een toeslag gerekend die afhankelijk is van de verbruikte kerosine.”

Dat we binnenkort meer zullen moeten betalen om het vliegtuig te nemen, staat dus vast. Maar het is voorlopig onduidelijk wanneer en met hoeveel procent de prijzen zullen stijgen. “Met hoeveel de ticketprijzen verhogen, hangt sterk af van maatschappij tot maatschappij. De ouderdom van de vloot is een belangrijke factor, want oude vliegtuigen verbruiken een stuk meer dan nieuwe modellen. Ook het aandeel van de brandstof in de totale kostprijs van een vlucht speelt een grote rol. Bij de meeste maatschappijen is dat rond de 30 procent, maar ook dat kan onderling sterk verschillen.”

Van de Voorde benadrukt dat luchtvaartmaatschappijen zich kunnen indekken tegen prijsverhogingen door kerosine op lange termijn aan te kopen. Maatschappijen die dat ‘hedgen’ succesvol doen , zullen minder last hebben van de stijging van de olieprijzen. “Toch zullen ook zij waarschijnlijk hun ticketprijzen verhogen en er zo in slagen toch winst te maken, ondanks de dure kerosine”, voegt Van de Voorde nog toe.

De oliemarkten zijn zeer gevoelig en reageren vaak erg impulsief. Het is dus moeilijk te voorspellen of en wanneer de ticketprijzen opnieuw zullen dalen. ‘Worden er bijvoorbeeld aan Iran geen verdere sancties opgelegd en kan Venezuela de olieproductie weer opkrikken, dan is het mogelijk dat de prijzen terug zullen dalen”, zegt Van de Voorde. “Maar de oliemarkt is onderhevig aan verschillende factoren, waaronder de internationale politiek, dus niets is zeker.”