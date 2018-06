Douane vindt 445 kilogram drugs verstopt tussen snoep in vrachtwagen op weg naar België

De douane van Hendaye (in het zuidwesten van Frankrijk) heeft 445 kilogram drugs kunnen onderscheppen die verstopt zaten in een vrachtwagen. De vrachtwagen was vanuit Spanje op weg naar België. Opvallend: de drugs zaten verstopt middenin meerdere dozen snoep.

3.480 dozen snoep. Dat was volgens de papieren in de vrachtwagen de inhoud van het transport. Maar de officieren van de douane vonden uiteindelijk kilo’s drugs in het voertuig. De douanebeambten ontdekten vier pallets met daarop transparante zakken met daarin onder andere cannabis. In totaal namen ze 445 kilogram verdovende middelen in beslag. Daarnaast werden in de vrachtwagen ook 12 telefoons ontdekt en in beslag genomen. Ook het snoep zelf, zo’n 15.925 kg, en 10.900 euro cash werden in beslag genomen.

De waarde van de drugs wordt geschat op meer dan 3 miljoen euro. De drugsvangst dateert van 21 mei, maar werd nu pas gecommuniceerd door de douane van Hendaye, vlakbij de grens met Spanje.