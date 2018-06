Politie kan auto klemrijden na wilde achtervolging: jongeman vlucht weg tegen 200 kilometer per uur en rijdt agent aan

Wuustwezel - De politie heeft afgelopen nacht in het Antwerpse een jongeman kunnen arresteren na een wilde achtervolging van meer dan 25 kilometer.

Een patrouille van de politie merkte zondag rond 23.30 uur op de E19 in de buurt van Merksem een wagen op die zo’n 150 kilometer per uur aan het rijden was. Toen de interventieploeg de bestuurder van de Audi A4 aanmaande om snelheid te minderen en de afrit in Schoten te nemen, weigerde die bestuurder dat. “Hij reed verder op de E19 en begon zelfs sneller te rijden”, klinkt het bij Wouter Bruyns van politie Antwerpen. De bestuurder reed daarbij over de pechstrook en haalde langs rechts in. “Hij dreef zijn snelheid zelfs op tot 200 kilometer per uur.”

Uiteindelijk verliet de bestuurder toch de snelweg en reed hij richting Maria-ter-Heide (Brasschaat). Met een snelheid van zo’n 100 kilometer per uur stak hij meerdere kruispunten over. “Op een bepaald moment reed hij ook 80 kilometer per uur in een zone 30.”

De jongeman trok daarna naar Gooreind, in Wuustwezel waar hij zijn wagen even stopte. “Een van onze inspecteurs heeft de man daarop aangemaand om te blijven staan, maar dat negeerde hij en hij reed daarop in op de inspecteur.” Die raakte lichtgewond door de aanrijding en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

De verdachte vluchtte daarna verder door meerdere straten in Gooreind.

Omdat de motor van de Audi oververhit raakte door de hoge snelheden, verloor de wagen aan kracht en kon de politie het voertuig uiteindelijk klemrijden. De bestuurder, een man van 23, werd meegenomen naar het politiekantoor. In de wagen werden een aantal verdovende middelen gevonden. De man bleek ook alcohol te hebben gedronken. Hij is zijn rijbewijs voor minsten 15 dagen kwijt. De jongeman zal ook voorgeleid worden voor poging tot doodslag, voor het aanrijden van de politieagent.