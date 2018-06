Nieuwe speler op de markt voor Marouane Fellaini en het is een rivaal van Manchester United

Komende zomer gaan we Marouane Fellaini aan het werk zien op het WK in Rusland, maar waar speelt de krachtige middenvelder volgend seizoen? Manchester United heeft interesse om hem langer in dienst te houden, maar naast Milan duikt na een derde speler op: Arsenal.

De Gunners azen op een vrije transfer voor Fellaini, die einde contract was bij de Red Devils. De Rode Duivel kreeg een contractverlenging van één seizoen met een salaris van zo’n 90.000 euro per week, maar weigerde dat voorstel. AC Milan liet al officieel weten interesse te hebben in ‘Big Fella’, maar diens looneisen bleken voorlopig te zwaar voor de Rossoneri.

Arsenal, waar hoofd rekrutering Sven Mislintat sinds kort een prominentere rol op zich neemt, zal de entourage van Fellaini deze week ontmoeten om te bekijken wat er mogelijk is. Toen Fellaini vijf jaar geleden Everton verliet voor Man United waren de Gunners ook al geïnteresseerd.