Peuter speelt met autosleutels en sluit zichzelf zo op in wagen

Leuven - Een peuter van één jaar oud heeft zichzelf in Leuven opgesloten in een wagen.

De feiten dateren van maandagochtend. De moeder van de peuter, een 35-jarige vrouw uit Bertem, had de wagen geparkeerd. “Terwijl ze snel ergens binnenging, speelde de eenjarige in de auto zelf met de sleutels van het voertuig”, klinkt het bij de Leuvense politie. Toen de moeder weer aan haar wagen kwam, bleken alle deuren slotvast. De peuter had zichzelf al spelend met de sleutels opgesloten.

De moeder kreeg de wagen niet meer open en raakte in paniek. Enkele voorbijgangers hebben daarop een zijraampje van de wagen ingeslagen. Ook de hulpdiensten waren gealarmeerd. De peuter werd onderzocht door een dokter, en bleek helemaal in orde.