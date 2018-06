WK-SELECTIES. Teodorczyck en Salah al zeker van selectie, Club Brugge-speler valt af

Niet alleen Roberto Martinez maakte vandaag zijn selectie bekend voor het WK in Rusland. Ook heel wat andere landen kozen hun 23-koppige selectie. Hieronder een overzicht.

Marokkaanse bondscoach heeft zijn selectie rond, reserve En-Nesyri opgevist

De Marokkaanse bondscoach Hervé Renard heeft maandag nog een wijziging aangebracht in zijn 23-koppige selectie voor het WK (14 juni-15 juli). Malaga-aanvaller Youssef En-Nesyri, die op de reservelijst stond, mag alsnog het vliegtuig opstappen naar Rusland. Raja Casablanca-verdediger Badr Banoun behoort dan weer niet meer tot de definitieve selectie.

Naast Mehdi Carcela (Standard) verdedigen ook Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht) en Nabil Dirar (ex-Westerlo en Club Brugge) de Marokkaanse kleuren in Rusland. Andere bekende namen zijn Mehdi Benatia (Juventus), Hakim Ziyech (Ajax) en Achraf Hakimi (Real Madrid).

Marokko neemt het in Groep B op tegen Iran (15 juni), Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni). Het is voor de Marokkanen de eerste WK-deelname sinds 1998, hun vijfde in totaal.

Doelmannen: Munir El Kajoui (Numancia/Spa), Yassine Bounou (Girona/Spa), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger)

Verdedigers: Mehdi Benatia (Juventus/Ita), Romain Saiss (Wolverhampton/Eng), Manuel Da Costa (Basaksehir/Tur), Nabil Dirar (Fenerbahçe/Tur), Achraf Hakimi (Real Madrid/Spa), Hamza Mendyl (Lille/Fra)

Middenvelders: Mbark Boussoufa (Al Jazira/VAE), Karim El Ahmadi (Feyenoord/Ned), Youssef Aït Bennasser (Caen/Fra), Sofyan Amrabat (Feyenoord/Ned), Younès Belhanda (Galatasaray/Tur), Fayçal Fajr (Getafe/Spa), Amine Harit (Schalke 04/Dui), Hakim Ziyech (Ajax/Ned), Mehdi Carcela (Standard/Bel), Nordin Amrabat (Leganés/Spa)

Aanvallers: Khalid Boutaïb (Yeni Malatyaspor/Tur), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli/Dui), Ayoub El Kaabi (RS Berkane), Youssef En-Nesyri (Malaga/Spa).

Mitrovic (Club Brugge) en Cop (Standard) vallen alsnog uit Kroatische selectie

Verdediger Matej Mitrovic, die sinds januari door Besiktas werd uitgeleend aan Club Brugge, gaat dan toch niet met Kroatië naar het WK in Rusland. Bondscoach Zlatko Dalic maakte maandag zijn 23-koppige selectie bekend en daar zit Mitrovic niet meer bij. AA Gent-doelman Lovre Kalinic is wel van de partij.

Op 21 mei reduceerde bondscoach Dalic zijn 32-koppige voorselectie tot 24 spelers. Toen vielen Standard-spits Duje Cop en aanvaller Ivan Santini (Caen), die eerder aantrad voor Kortrijk en Standard, al uit de selectie. Er moest dus nog een speler afvallen en dat werd Mitrovic. Daardoor is AA Gent-doelman Lovre Kalinic de enige speler uit de Jupiler Pro League in de Kroatische selectie.

Die selectie wordt aangevoerd door Real Madrid-middenvelder Luka Modric, Barcelona-middenvelder Ivan Rakitic en Juventus-aanvaller Mario Mandzukic. Ook Ivan Perisic (Inter Milaan), voormalig aanvaller van Roeselare en Club Brugge, is erbij.

Kroatië opent zijn toernooi in groep D met een duel tegen Nigeria op 16 juni. Nadien volgen partijen tegen Argentinië op 21 juni en IJsland op 26 juni.

Doelmannen: Danijel Subasic (Monaco/Fra), Lovre Kalinic (AA Gent/Bel), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb/Kro)

Verdedigers: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskou/Rus), Domagoj Vida (Besiktas/Tur), Ivan Strinic (Sampdoria/Ita), Dejan Lovren (Liverpool/Eng), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid/Spa), Josip Pivaric (Dynamo Kiev/Oek), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/Dui), Duje Caleta-Car (Salzburg/Oos)

Middenvelders: Luka Modric (Real Madrid/Spa), Ivan Rakitic (Barcelona/Spa), Mateo Kovacic (Real Madrid/Spa), Milan Badelj (Fiorentina/Ita), Marcelo Brozovic (Inter Milaan/Ita), Filip Bradaric (Rijeka/Kro)

Aanvallers: Mario Mandzukic (Juventus/Ita), Ivan Perisic (Inter Milaan/Ita), Nikola Kalinic (AC Milan/Ita), Andrej Kramaric (Hoffenheim/Dui), Marko Pjaca (Schalke/Dui), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt/Dui)

Salah voert Egyptische selectie aan

Mohamed Salah behoort tot de definitieve Egyptische selectie voor het WK in Rusland. Maandag maakte de Argentijnse bondscoach Héctor Cúper zijn 23 namen bekend en daar zit ook de Liverpool-ster bij. Salah revalideert momenteel nog van een schouderblessure.

Salah viel op 26 mei tijdens de verloren Champions League-finale met Liverpool tegen Real Madrid (3-1) geblesseerd uit na een duel met Real-verdediger Sergio Ramos. De Egyptenaar verliet in tranen het veld met een blessure aan de schouder. Na de finale was de Egyptische voetbalbond echter optimistisch en verklaarde ze dat Salah fit zou geraken voor het WK. En dat blijkt terecht, want Salah kan gewoon mee naar Rusland. Dit seizoen scoorde Salah in 52 officiële duels voor Liverpool maar liefst 44 doelpunten.

Ook Anderlecht-middenvelder Mahmoud “Trezeguet” Hassan, die dit seizoen uitgeleend werd aan het Turkse Kasimpasa, hoort bij de 23. De 45-jarige doelman Essam El-Hadary staat ook op de lijst. Als hij in actie komt op het WK in Rusland kan hij de oudste speler ooit op een WK-eindronde worden. Dat record staat nu op naam van de Colombiaanse doelman Faryd Mondragón, die op het WK in Brazilië in 2014 in de groepswedstrijd tegen Japan enkele minuten voor het einde van het duel mocht invallen voor David Ospina. Hij was toen 43 jaar en drie dagen oud.

Mohamed Awaad (Ismaily), Karim Hafiz (Lens), Amro Tarek (Orlando City), Mahmoud Abdel-Aziz (Zamalek), Ahmed Koka (Sporting Braga) en Ahmed Gomaa (Al-Masry) behoorden tot de voorselectie, maar mogen uiteindelijk niet mee naar Rusland.

Egypte oefent woensdag in het Koning Boudewijnstadion tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd komt wel nog te vroeg voor Mohamed Salah. Op het WK treft Egypte in groep A op 15 juni Uruguay. Nadien speelt het op 19 juni tegen gastland Rusland en op 25 juni tegen Saudi-Arabië.

Doelmannen: Essam El-Hadary (Taawoun), Mohamed El-Shennawi (Al-Ahly), Sherif Ekramy (Al-Ahly)

Verdedigers: Ahmed Fathi (Al-Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC), Mohamed Abdel-Shafi (Al-Fateh), Saad Samir (Al- Ahly), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Mahmoud “El-Winsh” Hamdy (Zamalek)

Middenvelders: Shikabala (Al-Raed), Abdallah El-Said (KuPS Kuopio), Mohamed Elneny (Arsenal), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (Ittihad Jeddah), Mahmoud “Trezeguet” Hassan (Kasimpasa), Sam Morsy (Wigan), Amr Warda (Atromitos)

Aanvallers: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Mohsen (Al-Ahly), Ramadan Sobhi (Stoke City)

Saudische selectie bevat enkel spelers uit eigen competitie

Lees ook: Het WK voetbal leeft in Saudi-Arabië: bekijk de hilarische video van hun WK-selectie

Bondscoach Juan Antonio Pizzi heeft maandag zijn 23 namen vrijgegeven die de kleuren van Saudi-Arabië zullen verdedigen op het komende WK in Rusland. Alle spelers treden aan voor een Saudische club, al zijn er wel drie die het voorbije seizoen even op uitleenbasis in Spanje doorbrachten.

Fahad al-Muwallad, Yahya al-Shehri en Salem al-Dawsari keerden na vier maanden in Spanje terug naar hun club in Saudi-Arabië. Hun verblijf in Spanje kwam er na een overeenkomst tussen Saudi-Arabië en La Liga om hen er ervaring te laten opdoen met het oog op het WK. Al-Dawsari speelde 33 minuten voor Villareal tegen Real Madrid in de Primera Division, al-Muwallad mocht twee keer als invaller opdraven voor Levante. Al-Shehri kwam niet in actie voor Leganés.

Aanvoerder Osama Hawsawi behoort ook tot de selectie. In 2012 speelde de verdediger voor Anderlecht, hij trad in twee wedstrijden aan voor paars-wit.

Het team van bondscoach Pizzi opent het toernooi op 14 juni tegen organisator Rusland. Nadien treft Saudi-Arabië in groep A nog Uruguay (20/06) en Egypte (25/06). Het wordt voor het land de vijfde deelname, de eerste sinds 2006. Afgelopen maart kregen de Saudi’s in Brussel nog een 4-0 nederlaag om de oren van de Rode Duivels. Zondag verloren ze met 3-0 van Peru.

Doelmannen: Abdullah al-Mayouf (Al-Hilal), Yasser al-Mosaileem (Al-Ahli), Mohammed al-Owais (Al-Ahli)

Verdedigers: Mansour al-Harbi (Al-Ahli), Yasser al-Shahrani (Al-Hilal), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Ali al-Bulayhi (Al-Hilal), Mohammed al-Burayk (Al-Hilal)

Middenvelders: Abdulla Otayf (Al-Hilal), Salman al-Faraj (Al-Hilal), Abdulmalik al-Khaibari (Al-Hilal), Abdullah al-Khaibari (Al-Shabab), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Hussein al-Moqahwi (Al-Ahli), Taisir al-Jassim (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem al-Dawsari (Al-Hilal), Yahya al-Shehri (Al-Nassr), Fahad al-Muwallad (Al-Ittihad)

Aanvallers: Mohammed al-Sahlawi (Al-Nassr), Mohannad Assiri (Al-Ahli)

Teodorczyk zit bij Poolse selectie (meer info volgt nog)