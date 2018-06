Martinez steekt loftrompet af over zijn drie sleutelspelers: “Ze kunnen de Gouden Bal winnen”

Bondscoach Roberto Martinez is vol lof over sterspelers Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Eden Hazard. “Deze spelers zijn zeer belangrijk op clubniveau, en ik voel dat dit een moment van maturiteit is”, zei hij over de ‘Gouden Generatie’ Rode Duivels.

“Als hoofdcoach ben je altijd bezorgd over de inzet van zulke spelers voor het nationaal elftal,” ging hij verder, “zeker in Europa. Maar ik kan u garanderen dat deze spelers zeer graag ambassadeurs zijn van het Belgisch voetbal.”

Over zijn drie sleutelspelers, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Eden Hazard, zei hij: “Ze zijn buitengewoon goed in bepaalde aspecten. Er bestaat niet zoiets als goed zijn in veel dingen, en het is net hun exceptionaliteit in bepaalde aspecten dat hen onderscheidt van de rest.”

“Lukaku heeft een uitzonderlijke gave om goals te scoren”, ging hij verder. “Wanneer hij in bepaalde posities komt, gaat de bal er altijd in.”

Martinez had eveneens veel lof voor Manchester City-ster Kevin De Bruyne: “De Bruyne heeft de beste uitvoering voor een middenvelder. Met die visie kan elke middenvelder een goede actie visualiseren. Maar de uitvoering van die actie is wat Kevin De Bruyne onderscheidt van de anderen. Hij heeft de gave van de pas. Hij anticipeert waar de bal naartoe moet en waar zijn ploegmaats naartoe zullen lopen met een zeer dynamische manier van spelen. Hij is een moderne voetballer.”

Ook kapitein Eden Hazard ontbrak niet in het lijstje: “Hazard controleert het aspect van de 1 tegen 1-situatie. Er zijn weinig spelers wereldwijd die zijn houding aannemen in een 1 tegen 1-situatie. Hij is zeer onvoorspelbaar in dat soort acties.”

Martinez voorspelt een mooie toekomst voor zijn sterspelers: “De Bruyne en Hazard kunnen de Gouden Bal winnen. Ze zijn constant aan zichzelf aan het werken, ze zijn bezeten door het spel en ik denk dat als je het talent en de attitude hebt die zij hebben, dat het dan je roeping is om dat niveau te bereiken.”

Ook Vincent Kompany, die geblesseerd uitviel tijdens de oefeninterland tegen Portugal, gaf zijn mening over de twee absolute sterspelers van de Rode Duivels: “Hoe sterk het collectief ook is, De Bruyne en Hazard zullen beslissend zijn voor ons.”