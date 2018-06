‘Foutje’ bij schoonmaken zwembad: tientallen schoolkinderen geëvacueerd wegens giftige dampen

Glabbeek - In Kapellen, een deelgemeente van Glabbeek, zijn dinsdagnamiddag een school en vier huizen ontruimd. Bij het reinigen van een zwembad in de buurt kwamen per ongeluk giftige dampen vrij. De brandweer van Diest is ter plaatse met speciale gaspakken en een container om het vat met de gevaarlijke mengeling zo snel mogelijk te verwijderen.

Bij een woning in de Dorpsstraat in Kapellen kwam een gespecialiseerde firma vanmiddag een zwembad proper maken. Door een verkeerde manipulatie van vloeistoffen kwamen chloor en zwavelzuur met elkaar in contact waardoor gevaarlijke, giftige dampen vrijkwamen. Eén arbeider werd bevangen door de giftige damp en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vlak bij het getroffen huis bevindt zich de basisschool ‘De Kleine Wereld’. Omdat er ook ontploffingsgevaar heerste, werd een tachtigtal leerlingen van de school uit voorzorg geëvacueerd naar de nabijgelegen zaal De Mispel. In de school zelf raakte niemand gewond. Behalve de school en het getroffen huis, werden nog drie andere woningen ontruimd. De burgemeester van Glabbeek liet meteen de brandweer van Diest oproepen. Die is momenteel aanwezig met speciale gaspakken en een container om het vat met de gevaarlijke mengeling zo snel mogelijk te verwijderen.