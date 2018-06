Nederlandse ex-international schrijft vreemde column: “Dit België gaat niets presteren op het WK. Alwéér niet”

De Rode Duivels trekken als schaduwfavoriet richting het WK in Rusland. Zonder Matz Sels, Christian Kabasele, Jordan Lukaku en Christian Benteke. Dat viertal viel vandaag af. Nederland doet straks niet mee op het WK, maar dat wil niet zeggen dat er niet over geschreven wordt. In De Limburger schreef Ronald Waterreus echter een column die de wenkbrauwen deed fronsen.

LEES OOK: Martinez steekt loftrompet af over zijn drie sleutelspelers: “Ze kunnen de Gouden Bal winnen”

LEES OOK: Martinez selecteert niet 23 maar 24 spelers voor WK, Kompany (voorlopig) mee, deze vier vallen af

De doelman speelde in zijn carrière zeven keer voor Oranje en was vooral bekend als de nummer één van PSV. Hij won vier keer de Eredivisie met de club uit Eindhoven en hing in 2007 de handschoenen aan de haak.

In zijn column haalt Waterreus hard uit naar het beleid bij de Rode Duivels. Hij ziet geen team, geen eenheid en dus geen kansen op een wereldtitel. Met verwijzingen naar de niet-selectie van Radja Nainggolan, ‘Matrasgate’ en de “strijd” tussen Walen en Vlamingen.

Ronald Waterreus bij PSV. Foto: PN

“In vergelijking met de Belgen zijn wij natuurlijk koorknaapjes”

“Er zijn van die zekerheden in het leven waar je altijd op terug kunt vallen. Je wordt een keer geboren, je gaat een keer dood. En het is hommeles bij het nationale voetbalelftal van België”, zo begint Waterreus, die ook inspeelt op de discussie rond de niet-selectie van Radja Nainggolan. “Gewezen bondscoach Marc Wilmots uitte stevige kritiek op zijn opvolger Roberto Martinez omdat hij AS Roma-vedette Radja Nainggolan niet selecteerde. Waarna vervolgens bekend werd dat diezelfde Nainggolan wél groot staat afgebeeld op het vliegtuig waarin de Belgen naar Rusland reizen. PR-technisch niet heel erg slim.”

Voor Waterreus is het duidelijk. “Echt, mensen. Over Oranje wordt vaak beweerd dat het altijd bonje is rondom een eindtoernooi, maar in vergelijking met de Belgen zijn wij natuurlijk koorknaapjes. Zet twee Belgen met elkaar in een hotelkamer en grote kans dat na een half uur het volledige interieur vernieuwd moet worden.” En dus is de conclusie van de Nederlander duidelijk. “Ik zag dit weekend alweer ergens een cynische tweet voorbij komen van ‘Il Ninja’, de grote afwezige bij de Belgen. Veelzeggend. Ik geef u nu alvast op een briefje dat dat vliegtuig met zijn beeltenis weer heel snel terug is in Brussel. Dit België gaat niets presteren op het WK. Alwéér niet.”