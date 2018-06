Ze namen nog een foto samen tijdens een fietstocht op een stralende dag. Enkele uren later werd Sierah (20) ontvoerd en vermoord

Het was een prachtige zomerdag in de julimaand toen de twintigjarige Sierah Joughin en haar vriend Josh Kolasinksi beslisten om een fietstochtje te maken. Samen reden ze langs de velden van Metamora in de Amerikaanse staat Ohio. Onderweg namen ze dolverliefd nog een foto samen. Het zou de allerlaatste foto van Sierah zijn.

Die prachtige zomerdag was 19 juli 2016. Na de gezellige fietstocht keerde Josh terug naar huis. Sierah besliste om alleen verder te fietsen naar het huis van haar ouders, enkele kilometers verderop. Maar daar kwam ze nooit aan.

Toen ze enkele uren later nog niks van haar hadden gehoord, beslisten ze actie te ondernemen. Ze contacteerden de lokale politie, die meteen een grootschalige zoekactie startte.

Bebloede helm

Speurders vonden al snel de fiets van de verdwenen studente aan de kant van de weg. Daarnaast vonden ze ook andere voorwerpen, die niet van Sierah waren. Een zonnebril, een schroevendraaier en een met bloed besmeurde motorhelm. Uit onderzoek bleek het om het bloed van Sierah te gaan.

James Worley Foto: Corrections Centre of Northwest Ohio

Op diezelfde helm werd er echter ook DNA van de dader gevonden: James Worley (57). Geen onbekende bij de politie. De man had immers in 1990 een vrouw van haar fiets getrokken en brutaal verkracht. In datzelfde jaar maakte hij nog een ander slachtoffer, op een soortgelijke manier.

Worley kreeg daarvoor een gevangenisstraf van tien jaar, maar werd na drie jaar al vrijgelaten.

Lichaam gevonden

Op de dag van haar verdwijning besliste de politie nog het huis van Worley te doorzoeken. Daar vonden ze een bebloed tapijt in de diepvriezer, en ook op de muren vonden ze bloedsporen. Op zijn computer troffen ze dan weer pornografische beelden aan waarop te zien was hoe vrouwen van hun fiets werden gesleurd en brutaal werden verkracht.

Uit DNA-onderzoek bleek dat Sierah effectief in het huis van Worley was geweest. Van de jonge vrouw zelf was echter geen spoor. De politie besliste de zoekactie voort te zetten, maar vreesde intussen al het ergste.

Pas drie dagen na haar verdwijning werd het levenloze lichaam van Sierah gevonden in een nabijgelegen veld. Haar handen en enkels waren vastgebonden. Volgens de wetsdokter kwam ze om het leven door verstikking met een plastic zak.

Veroordeling

James Worley ontkende zelf dat hij ook maar iets met de feiten te maken had. Toch werd hij aangeklaagd voor de ontvoering en de moord op de jonge vrouw.

Volgens de rechter was er geen twijfel mogelijk: hij was de dader. “Er is geen enkele kans dat jij onschuldig bent”, klonk het. Daarom kreeg de man eind april van dit jaar een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

“Ik blijf me afvragen waarom dit gebeurd is”, zegt de moeder van Sierah. “Waarom kon ze niet ontsnappen? Waarom hebben ze haar niet eerder gevonden. Als het van mij afhangt, krijgt hij de doodstraf.”