Opnieuw “grote zorgen” in Planckendael om olifant: moeder van Kai-Mook en onlangs overleden Qiyo blijft te mager

Amper een week na het plotse overlijden van het olifantje Qiyo, zijn de verzorgers van de zoo van Planckendael opnieuw bezorgd om een olifant. Ditmaal om Phyo Phyo, de moeder van Qiyo en ook Kai-Mook.

Een week geleden overleed geheel onverwacht het Aziatische olifantje Qiyo (2) in Planckendael. Nu maakt de zoo zich ongerust over haar moeder, Phyo Phyo. De 36-jarige olifant krijgt al enige tijd extra aandacht van de verzorgers, maar de situatie lijkt er maar niet beter op te worden.

Te mager

“Phyo Phyo is al een geruime tijd te mager en ondanks de extra zorgen die ze krijgt, komt ze niet bij”, schrijft de zoo op Facebook. De mama van Kai-Mook, May Tagu, Qiyo en van Tarzen kampt bovendien met nierproblemen. “Ondanks het nauwlettende toezicht van onze dierenarts, de verzorgers en de aangepaste voeding blijven we ons grote zorgen maken om Phyo Phyo.”

De situatie heeft gevolgen voor de jonge Tarzen, die amper twee maanden oud is. “Tarzen komt niet genoeg bij met de melk van zijn mama alleen. Daarom krijgt hij verschillende keren per dag een flinke papfles met olifantenmelk. We omgeven de olifanten met alle zorg die we hebben.”