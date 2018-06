Merkel noemt relativering van nazisme door extreemrechts “beschamend”

Duits bondskanselier Angela Merkel heeft maandag de uitspraken van de partijleider van het extreemrechtse AfD “beschamend” genoemd. Alexander Gauland relativeerde de gruweldaden van Hitler door ze “slechts een vogelstront” in de Duitse geschiedenis te noemen.

“Het is beschamend dat we ons moeten bezighouden met dit soort uitspraken van een parlementslid”, zei de woordvoerder van Merkel, Steffen Seibert, aan de pers. “De Duitse regering verwerpt elke poging tot minimalisering of relativering van de misdaden van de nazi’s categoriek. Het nationaalsocialistische regime en de misdaden van de Holocaust zijn uniek, en een echte misdaad tegen de mensheid”, aldus Seibert.

Hij roept Duitsland op om “zijn verantwoordelijkheid te blijven dragen” voor dat stuk geschiedenis.

Zaterdag noemde AfD-voorzitter Alexander Gauland Hitler en de nazi’s “slechts een vogelstront in meer dan duizend jaar succesrijke Duitse geschiedenis” op een congres van de jongerenorganisatie van AfD. Zijn uitspraak werd er onthaald op luid applaus.

Ook de Duitse president, Frank-Walter Steinmeier, veroordeelde de uitlatingen van Gauland al. “Wie vandaag een uitzonderlijke breuk met de beschaving ontkent, bagatelliseert of relativeert, die bespot niet enkel de miljoenen slachtoffers, maar die wil heel bewust oude wonden openrijten en nieuwe haat zaaien”, zei hij zondag in Berlijn.