Trump in de problemen door Rusland-affaire? “Ik heb het absolute recht om mezelf gratie te verlenen”

Trump is ook heel kritisch voor de aanstelling van speciaal aanklager Robert Mueller, de voormalige FBI-directeur die onderzoekt of Trump en/of zijn medewerkers in de aanloop naar de presidentsverkiezingen hebben samengewerkt met de Russen, en of de Russen zijn tussengekomen in het kiesproces.

Heksenjacht

Trump noemt de aanstelling ongrondwettelijk. “Niettemin spelen we het spelletje mee, omdat ik, in tegenstelling tot de Democraten, niets heb misdaan”, luidt het.

De president spreekt van een “heksenjacht”.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!