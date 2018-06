Bill Clinton blikt terug op affaire-Lewinsky: “Ik zou nu niet anders reageren”

De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton zou de afhandeling van de zaak rond zijn affaire met Witte Huis-stagiair Monica Lewinsky, die 20 jaar geleden de krantenkoppen haalde, niet anders aanpakken in deze #metoo-tijden. Dat heeft hij maandag gezegd in een interview op NBC.

Clinton verontschuldigde zich publiekelijk voor de affaire, maar nooit persoonlijk bij Lewinsky. Zij was een stagiaire in het Witte Huis waarmee de toenmalige president seksuele contacten zou hebben gehad. Dat ontkende hij eerst.

De ex-president was zondag te gast in de Today Show. Op de vraag of hij het nu, in tijden van de #metoo-beweging, anders zou aanpakken, antwoordde Clinton negatief. “De mensen zouden nog steeds de feiten zien en niet de ingebeelde feiten.”

Clinton deed het interview samen met auteur James Patterson, met wie hij een thriller schreef over een Amerikaanse president die vermist raakt, getiteld The President Is Missing.