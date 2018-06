Vijf jaar cel voor boze klant die inrijdt op groepje cafégangers

Stekene - De bestuurder die in november van vorig jaar met zijn auto inreed op een bezoeker van café Den Doorn in Kemzeke is veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden cel. Eén slachtoffer raakte zwaargewond bij de doldrieste aanval.

Yannick O. (29) uit Sint-Pauwels zit ondertussen al meer dan zes maanden achter de tralies, maar liet zich voor de vier zittingen van zijn proces in de correctionele rechtbank van Dendermonde maar één keer overbrengen. “Ziek”, was daarvoor telkens zijn excuus. Zijn afwezigheid werd hem door niemand in dank afgenomen. De feiten waarvoor hij zich moest verantwoorden, waren dan ook zeer ernstig.

Na een uit de hand gelopen discussie op 26 november van vorig jaar in café Den Doorn in Kemzeke werd hem gevraagd om de zaak te verlaten. Yannick O. smeet daarop zijn glas kapot buiten op straat, stapte samen met een vriend in de auto en reed blokje om. Daarna draaide hij terug de straat van het café in en reed in op de bezoekers die op dat moment buiten stonden.

Iedereen kon opzij springen, behalve één man. Die kreeg de volledige impact van de aanrijding te verwerken. “Ter plaatse konden we geen enkel remspoor vinden”, vertelde openbaar aanklager Pascal Persoons. “Het is duidelijk dat Yannick O. met opzet is ingereden op deze mensen. Hij wou na de ruzie in het café zijn gram halen en de bezoekers moesten het gelag betalen.” Het slachtoffer Johny L. (28) uit Sint-Pauwels werd door de aanrijding zwaargewond. Hij werd voor honderd procent arbeidsongeschikt verklaard.

Yannick O. werd maandag veroordeeld tot vijf jaar cel voor poging doodslag. Omdat hij de feiten had gepleegd met de auto van zijn vriendin, die geen toestemming had gegeven om de wagen te gebruiken, kreeg hij nog een extra celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro.

Katrien Van der Straeten, de advocaat van Yannick O., wil eerst overleggen met haar cliënt alvorens te beslissen of ze al dan niet beroep zal aantekenen tegen de uitspraak.