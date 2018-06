Verpleegsters riskeren celstraf omdat ze schrijnende filmpjes maken van dementerende bejaarden

Dendermonde - Twee bejaardenverzorgsters riskeren tot twee jaar cel omdat ze schrijnende filmpjes maakten en deelden van dementerende patiënten in een woonzorgcentrum. De bejaarden werden onder meer gefilmd onder de douche, op het toilet en in bed.

De strafrechter in Dendermonde stak haar verontwaardiging maandag niet onder stoelen of banken tijdens het proces van verpleegsters Kimberly C. (25) uit Dendermonde en Ellen R. uit Lebbeke. “Iedereen van ons hoopt om oud te worden”, sneerde voorzitster Mieke Butstraen. “En dan willen we met respect en de beste zorgen behandeld worden.”

De beelden die de rechter te zien had gekregen en die gemaakt waren door Kimberly C., wezen echter op het tegendeel. Een dementerende bewoner die onwelvoeglijke handelingen stelt met een banaan, een patiënt die probeert uit bed te geraken maar daar niet in slaagt, een vrouw onder de douche die lange tijd met water in het gezicht en de schaamstreek wordt gesproeid door Ellen R. of foto’s van bewoners in pamper en op het toilet ... allemaal beeld- en fotomateriaal dat vorig jaar door Kimberly C. werd doorgestuurd naar haar collega’s van woonzorgcentrum Mariatroon in Dendermonde.

“Het was nooit mijn bedoeling om hen uit te lachen”, verweerde C. zich tijdens haar proces. “Ik besef nu dat het echt niet oké was om dat te doen. Ik zou ook niet willen dat mijn grootouders zo behandeld zouden worden. Toch heb ik de opnames alleen maar gemaakt zodat mijn collega’s op de hoogte konden blijven van de medische situatie en de verzorging van de patiënten.”

Een verklaring waaraan de openbaar aanklager geen geloof hechte. “Het gaat hier over bijzonder schrijnende en zwaarwichtige feiten”, vond de procureur. “Men maakt misbruik van kwetsbare mensen. Je filmt patiënten toch niet op die manier louter en alleen om je collega’s te briefen? Er zijn heel wat anderen manieren om zo’n informatie door te spelen.” Kimberly C. riskeert twee jaar cel, deels met uitstel. Haar collega Ellen R., die de beelden niet maakte maar er wel op te zien was, hangt twaalf maanden, ook deels met uitstel, boven het hoofd.

Beide verpleegsters hadden van de directie van Mariatroon in het verleden al verschillende waarschuwingen gekregen over hun gebrek aan respect bij de behandeling van de patiënten. Na het uitlekken van de filmpjes werden ze beide ontslagen. Ondertussen is Kimberly C. opnieuw aan de slag als thuisverpleegster. Het openbaar ministerie vroeg daarom behalve een celstraf, ook een beroepsverbod voor haar. Vonnis op 25 juni.

Bij woonzorgcentrum Mariatroon wenst voorlopig niemand te reageren. “We wachten het vonnis af.”